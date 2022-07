Bank Izraela podniósł stopy procentowe najmocniej od 11 lat

Bank Izraela na dzisiejszym posiedzeniu podjął decyzję o podwyżce referencyjnej stopy procentowej o pół punktu procentowego z 0,75 procent do 1,25 procent. Jest to najwyższa taka jednorazowa podwyżka w Izraelu od lat. Równocześnie dokonano weryfikacji prognoz dotyczących wzrost gospodarczego. W 2022 roku wzrost szacowano wcześniej na 5,5 procent, a wynieść ma jednak 5 procent , zaś w roku 2023 zamiast 4 procent ma być tylko 3 procent wzrostu PKB.

Bank Izraela podniósł referencyjną stopę procentową o pół punktu procentowego, co jest najwyższym jednorazowym ruchem od 11 lat. Wiele wskazuje na to, że nie jest to ostatnie słowo w walce z inflacją, która w maju w Izraelu przekroczyła 4 procent.

Referencyjna stopa procentowa wzrosła w Izraelu z 0,75 procent do 1,25 procent i jest to trzecia, kolejna podwyżka w 2022 roku. W okresie trwania pandemii koronawirusa przez kolejnych 15 miesięcy utrzymywana była najniższa w historii stopa na poziomie 0,1 procent.

Biznes Izraela boi się stagflacji

Inflacja w Izraelu jest w dużej mierze wywołana wzrostem cen importowanych paliw i zboża oraz kosztami produkcji energii, które rośną od początku roku. W ocenie analityków jej szczyt szacowany na 4,5 procent powinien być dostrzegalny w końcu 2022 roku. Następnie będzie zauważalny efekt zacieśniania polityki pieniężnej i inflacja, w drugiej połowie 2023 roku, spadnie do 2,3 procent.

Tego urzędowego optymizmu nie podzielają przedstawiciele biznesu, którzy mówią o niepokojącej sytuacji znaczącego spadku konsumpcji wewnętrznej, eksportu i wzrostu cen surowców, które mogą doprowadzić nawet do stagflacji.

- Jesteśmy zdeterminowani żeby przywrócić stopę inflacji do poziomu 2,5 procent w skali roku. Przy podejmowaniu decyzji o kolejnych podwyżkach stóp procentowych brane będą pod uwagę lokalne i globalne dane ekonomiczne. Do tego zostanie dostosowane przyszłe tempo podwyżek stóp procentowych - mówi cytowany w komunikacie prezes Banku Izraela Amir Yaron.

Eksperci banku centralnego przedstawili także prognozy, z których wynika, że wzrost PKB w 2022 roku spadnie z planowanych 5,5 procent do 5 procent, a w 2023 roku zamiast 4 procent możliwy jest wzrost gospodarczy na poziomie 3,5 procent.

