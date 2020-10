Bank Millenium stracił 3/4 zysku, ale notuje też poprawę

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2020 r. wyniósł 132 mln zł, co oznacza spadek o 75 proc. w skali roku. W samym trzecim kwartale Bank Millenium zanotował jednak poprawę wskaźników.

Pomoc dla klientów w czasach pandemii

Udany trzeci kwartał

Wzrost kredytów stał się dodatni (wzrost 2 proc. kwartał do kwartału) po 1 proc. spadku w drugim kwartale 2020 r.; głównymi determinantami są rekordowo wysoka produkcja kredytów hipotecznych (1,8 mld zł) i w rezultacie 5 proc. kw./kw. wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych.Wzrost depozytów uległ znacznemu spowolnieniu (marginalny spadek w ujęciu kwartalnym po 3 proc. wzroście w drugim kwartale 2020 r.) w wyniku zapadania detalicznych depozytów terminowych oraz rachunków oszczędnościowych po istotnym zmniejszeniu ich oprocentowania.- W związku z pandemią i pogorszeniem sytuacji ekonomicznej kraju, kontynuowaliśmy wszelkie formy wsparcia dla klientów - odroczenie spłat rat pożyczek gotówkowych, rat kredytów hipotecznych i kredytów dla firm, uczestniczyliśmy nadal w programach rządowych takich jak Tarcza Finansowa PFR. W dalszym ciągu ułatwialiśmy wielokanałowy dostęp do swoich usług i produktów oraz ograniczaliśmy dokumenty papierowe. Wprowadziliśmy mobilną autoryzację części transakcji w oddziałach i uruchomiliśmy nową wersję aplikacji mobilnej z możliwością śledzenia statusu wniosku o kredyt hipoteczny - dodał Joao Bras Jorge.Trzeci kwartał 2020 r. przyniósł kontynuację wzrostu uruchomionych kredytów hipotecznych do rekordowego poziomu 1,8 mld zł (wzrost o 15 proc. kw./kw.). Udziału rynkowy w trzecim kwartale to 14,5 proc. w porównaniu z 12,9 proc. w drugim kwartale 2020 r. i 9,7 proc. w pierwszym kwartale 2020 r. oraz 7,5 proc. w trzecim kwartale 2019 r.). W wyniku tego, portfel kredytów hipotecznych w złotówkach na koniec września wzrósł o 5 proc. w ujęciu kwartalnym i 19 proc. w skali roku. Udział kredytów hipotecznych w kredytach ogółem wzrósł do 53 proc. z 51 proc. na koniec 2019.Sprzedaż pożyczek gotówkowych była mniej liniowa, jednakże cały kwartał przyniósł solidną sprzedaż w wysokości 1,2 mld zł, więcej niż 1,1 mld zł w drugim kwartale 2020 r. i jedynie nieco poniżej 1,3 mld zł w pierwszym kwartale 2020 r.Akwizycja klientów trwała nadal, chociaż była wolniejsza niż założenia sprzed wybuchu pandemii. Wszystkie kluczowe mierniki - liczba aktywnych klientów detalicznych (nowy rekord wszechczasów 2,639 mln, wzrost o 30 proc. w skali roku), rachunków bieżących w złotówkach (3,234 mln, wzrost o 35 proc.), aktywnych klientów mikrobiznesowych (102 tys., wzrost o 26 proc.) jak również kart (karty debetowe: 2,96 mln, wzrost o 21 proc., karty kredytowe: 476 tys., wzrost o 21 proc.) w dalszym ciągu charakteryzowały się solidnym wzrostem rok do roku.Do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI, jak również funduszy podmiotów zewnętrznych, napływały w dalszym ciągu środki (częściowo w wyniku konwersji depozytów w Banku) przekładając się na 13 proc. wzrost kwartał do kwartału, zarządzanych aktywów w obu kategoriach łącznie i osiągając prawie 6 mld zł na koniec września.Bankowość cyfrowa w dalszym ciągu osiągała istotne sukcesy: liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 2 mln (wzrost 27 proc. w skali roku), liczba aktywnych klientów mobilnych przekroczyła 1,6 mln (wzrost 33 proc.) i pobrano ponad 2 mln aplikacji goodie.Bankowość korporacyjna w dalszym ciągu wspierała klientów (dalsze ułatwienie dostępu do usług bankowych, między innymi wzrost udziału umów z podpisem cyfrowym, poprawę funkcjonalności platformy foreksowej czy autoryzację 3D Secure internetowych kart płatniczych, poszerzenie liczby produktów z gwarancjami BGK, wysoka liczbę webinarów edukacyjnych, itd.), a równocześnie nastąpiło odbicie aktywności klientów, która w niektórych obszarach wróciła do poziomów „przed Covid-em”.Biznes faktoringowy wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (wolumeny wzrost 6 proc. rok do roku, aktywa wzrost 4 proc. rok do roku, liczba udzielonych gwarancji i wystawionych akredytyw wzrosła o 4 proc. kwartał do kwartału. do poziomu „przed Covid-em”, natomiast wzrost r/r w zakresie liczby transakcji powrócił do wysokiego poziomu jednocyfrowego.Popyt na kredyty pozostawał niewysoki w wyniku nadmiernej płynności (zasilanej poprzez rządowe programy antykryzysowe) i niską skłonność przedsiębiorstw do inwestowania.Korporacyjny portfel kredytowy, łącznie 18,1 mld zł (netto), zmniejszył się o 1 proc. w skali roku.