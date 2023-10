W III kwartale 2023 roku Grupa Banku Millennium osiągnęła zysk netto w wysokości 103 mln zł, a razem w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku – 461 mln zł. Kontynuując jednak plan naprawczy, Millenium nie wypłaci dywidendy za 2023 rok.

W III kwartale poprawiły się współczynniki kapitałowe – współczynnik kapitałowy T1 Grupy wzrósł do 13,5 proc. z 11,7 proc. na koniec czerwca 2023 r.

Jak podkreśla prezes Joao Bras Jorge, do końca września 2023 Bank Millennium zawarł ponad 20 tys. polubownych ugód z kredytobiorcami walutowymi.

- Bank przykłada wysoką wagę do redukcji swojego portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz związanego z nim ryzyka i dlatego pozostaje otwarty na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania - stwierdził Jorge.

Jak chwali się Millennium, wrzesień 2023 był dwunastym kolejnym miesiącem, w którym wynik netto był dodatni, a zysk netto III kwartału 2023 roku skorygowany o koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i po uwzględnieniu hipotetycznego podatku bankowego byłby rekordowy, bo na poziomie 819 mln zł, a w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku wyniósłby 2 237 mln zł, (+45 proc. r/r).

Bank Millennium w III kwartale 2023 roku poprawił współczynniki kapitałowe

W III kwartale poprawiły się też współczynniki kapitałowe – współczynnik kapitałowy T1 Grupy wzrósł do 13,5 proc. z 11,7 proc. na koniec czerwca 2023 r. Bank podkreśla, że wyemitował czteroletnie obligacje o wartości 500 mln euro spełniające wymogi MREL, domykając w ten sposób deficyt w stosunku do wymogów regulacyjnych.

Bank wciąż jednak kontynuuje plan naprawczy i w związku z tym nie wypłaci dywidendy za 2023 rok. Kwestia wypłaty dywidendy za 2024 rok pozostaje otwarta.

Skonsolidowany zysk netto w wysokości 461 mln zł otrzymaliśmy dzięki dobrym wynikom biznesowym bankowości detalicznej i korporacyjnej, mimo że koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wciąż stanowiły istotne obciążenie - skomentował prezes zarządu Banku Millennium Joao Bras Jorge.

Millennium osiągnął poziom blisko 10 proc. udziałów w rynku kredytów hipotecznych

Jak podkreślił, pod względem biznesowym to był dobry kwartał. - Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o ponad 32 tys. do poziomu blisko 2,98 mln klientów, a zdalne kanały banku cieszyły się jeszcze większą popularnością - powiedział Joao Bras Jorge.

Z bankowości elektronicznej korzystało 2,66 mln klientów, a z aplikacji mobilnej ponad 2,4 mln, co oznacza wzrost w skali roku aż o 11 proc.

Na koniec kwartału depozyty klientów osiągnęły poziom 106,2 mld zł, wyższy o 9 proc. rok do roku (o 6 proc. kwartał do kwartał). Bank zwiększył sprzedaż kredytów hipotecznych, zawarł nowe umowy o łącznej wartości prawie 1,3 mld zł (+36 proc. w ujęciu kwartalnym) i osiągnął udział w rynku na poziomie blisko 10 proc.

Sprzedaż kredytów gotówkowych była na poziomie 1,66 mld zł, co stanowiło wzrost o 9 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r.

W bankowości korporacyjnej bank nadal rozwijał cyfrową obsługę klientów, m.in. wprowadził kolejne funkcje w nowej aplikacji mobilnej dla firm.

W trzecim kwartale bank kontynuował zawieranie ugód w kredytobiorcami walutowymi.

- Od początku roku 2020, kiedy ugody zaczęły być aktywniej oferowane, do końca września 2023 zawarliśmy ponad 20 tys. polubownych ugód. Stanowi to ponad 33 proc. liczby umów kredytowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych aktywnych w momencie startu programu ugodowego. Bank przykłada wysoką wagę do redukcji swojego portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz związanego z nim ryzyka i dlatego pozostaje otwarty na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania, między innymi przewalutowania kredytów na złote, przedterminowe częściowe lub całkowite spłaty - oświadczył Jorge.

Z okazji prezentacji wyników za III kwartał Bank Millennium pochwalił się też pierwszymi miejscami w obu kategoriach rankingu magazynu Newsweek: Bankowość tradycyjna i Bankowość zdalna.

"To kolejna uznana w sektorze i ważna dla banku nagroda w tym roku – w maju zdobył pierwsze miejsce w rankingu Złoty Bank, za najlepszą wielokanałową obsługę klientów" - czytamy w komunikacie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Największym, strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues SA, który posiada pakiet ponad 50 proc. akcji.