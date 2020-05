Bank Millennium: pierwszy kwartał w cieniu koronawirusa

W pierwszym kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 18,1 mln zł (to -89 proc. rok do roku). Z pominięciem pozycji nadzwyczajnych wyniósłby 190 mln zł i utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie. Liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2,6 mln (+708 tys. rok do roku).