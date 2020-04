Bank Millennium podpisał z BGK umowę o wsparciu firm z gwarancji płynnościowych

Bank Millennium podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ramach której średnie i duże firmy będą mogą skorzystać ze wsparcia w postaci gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, co ma pomóc firmom w utrzymaniu ich bieżącej płynności - poinformował Millennium w poniedziałkowym komunikacie.

"Podejmujemy wiele działań, by w tej trudnej dla wszystkich sytuacji wspierać przedsiębiorców. Od wielu lat współpracujemy z BGK, oferując firmom rozwiązania ułatwiające ich codzienną działalność" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium.

"W obecnej sytuacji, w krótkim czasie udostępniliśmy przedsiębiorcom atrakcyjne propozycje pomagające w utrzymaniu płynności. Dzięki kolejnej umowie z BGK dotyczącej gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe, po raz pierwszy również duże firmy mogą skorzystać ze wsparcia" - dodał.

Bank wyjaśnia, że w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z zabezpieczenia do 80 proc. kwoty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł), objęcia gwarancją kredytu do 250 mln zł, a okres gwarancji może trwać do 27 miesięcy.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do końca 2020 roku.

Bank poinformował też, że w ramach pakietu pomocowego dla małych i średnich firm, spółki z tego segmentu korzystają w banku z gwarancji de minimis na korzystniejszych niż wcześniej warunkach.

Zmiany w programie gwarancji de minimis to przede wszystkim zwiększenie zakresu gwarancji z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu, wydłużenie okresu gwarancji do z 27 do 39 miesięcy oraz brak prowizji na rzecz BGK za udzielenie gwarancji dla kredytów udzielonych do końca tego roku.