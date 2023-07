Bank Millennium pokazał wyniki. Zysk przebił oczekiwania

Drugi kwartał 2023 r. to kolejny okres, w którym grupa kapitałowa Banku Millennium odnotowała znaczący dodatni wynik finansowy netto - po okresie negatywnych wyników. To 106 mln zł - pomimo wysokich kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych.

106 mln zł zysku netto za drugi kwartał tego roku to doskonały wynik – zwłaszcza, gdy porównamy go do tego samego okresu roku 2022. Wtedy Bank Millennium raportował stratę netto w wysokości 140 milionów zł.

Zysk netto w pierwszej połowie 2023 r. wyniósł 358 mln zł, przy ubiegłorocznej stracie netto w wysokości 263 mln zł.

Jak podkreśla bank w komunikacie, jednym z kluczowych elementów tak dobrych wyników jest wzrost odsetek o 6 proc. kwartał do kwartału i to pomimo powoli spadających stóp procentowych. Wzrost był głównie efektem niższych kosztów.

Ponadto kwartalna marża odsetkowa poprawiła się do rekordowego do 485 p.b. z poziomu 458 p.b. w pierwszym kwartale 2023 r., efektywność kosztowa pozostawała wysoka, m.in. w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia.

Jak informuje Bank Millennium, portfel kredytowy zmniejszył się w drugim kwartale tego roku o 7 proc. netto w relacji rok do roku. Powodami są zmniejszający się portfel walutowych kredytów hipotecznych oraz selektywna akcja kredytową w sektorze przedsiębiorstw.

Wzrósł za to 4 proc. rok do roku portfel niehipotecznych kredytów detalicznych, głównie dzięki poprawie sprzedaży kredytów gotówkowych. Tylko w drugim kwartale tego roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła rekordowy poziom 1,6 mld zł, co stanowi wzrost o 16 proc. wobec roku ubiegłego.

Bank Millennium powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z siedmiu największych pod względem aktywów w Polsce banków komercyjnych.

Akcjonariuszem strategicznym Millennium jest Banco Comercial Portugues – największy prywatny bank w Portugalii, który posiada 50,1 proc. akcji Banku Millennium. Akcjonariuszami są również największe polskie Otwarte Fundusze Emerytalne: Nationale-Nederlanden OFE, Aviva OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień”.

