Bank Millennium zamknie nawet 150 oddziałów

W 2020 roku Bank Millennium czeka optymalizacja sieci oddziałów. W całym roku zamkniętych zostanie 60 oddziałów, tylko w I kwartale redukcja obejmie 260 etatów. To nie koniec. Prezes banku Joao Bras Jorge jest zdania, że w ciągu trzech lat powinno zostać zredukowanych od 120 do 150 oddziałów.

Kredyty walutowe

Z drugiej strony rok 2020 pokaże pierwsze efekty synergii, wynikającej z połączenia banków. Fuzja przyniesie około 100 mln zł.Fernando Bicho wyjaśnia, że całkowite koszty integracji Banku Millennium i Euro Banku będą poniżej pierwotnie planowanych. - Początkowo przewidywano je na 350 mln zł, teraz - poniżej 300 mln zł. Na rok 2020 szacujemy 80 mln zł kosztów integracji – mówi wiceprezes Banku Millennium.Jak wskazuje Fernando Bicho na koniec 2019 roku spory w postępowaniach sądowych, dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których bank występuje w charakterze pozwanego, objęły 2010. Do końca 2019 roku rozstrzygnięto tylko 19 spraw, z czego zaledwie dwie zostały przegrane przez bank, są przedmiotem apelacji. Jest też pozew zbiorowy frankowiczów.Bank Millennium podejmuje środki zaradcze. – Od kilku lat próbujemy zmniejszyć ryzyko – negocjujemy z poszczególnymi kredytobiorcami, przyjmujemy wcześniejsze spłaty kredytów, zgadzamy się na konwersje na kredyty zlotowe. Nawet w sądzie jesteśmy otwarci na ugodę z klientami – wyjaśnia Fernando Bicho.Fernando Bicho wyjaśnia, że w podejściu portfelowym bank uwzględnił odczekiwania co do przyszłych spraw sądowych.- Nie myliśmy przekonania, że tak trzeba robić, ale w końcu takie podejście przyjęliśmy, zakładając trzyletni horyzont – wskazuje Fernando Bicho. - Nie mieliśmy bezpośrednich kontaktów z regulatorem rynku w sprawie zmniejszenia bufora kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytami walutowymi. Uważam, że jeśli nic się nie zmieni, wielkość bufora filaru II powinna spadać. W naszym przypadki rynek powinien brać pod uwagę, że mamy rezerwy oraz dodatkowy bufor kapitałowy – dodaje.Jak wyjaśnia wiceprezes Banku Millennium, w portfelu walutowych kredytów hipotecznych, w ogromnej większości są kredyty indeksowane, denominowanych jest niewiele. – Klienci traktowani są jednorodnie, ale z czasem będzie możliwe ich posegmentowanie – uważa Fernando Bicho.Jego zdaniem bardzo trudno jest określić ryzyko związane z orzecznictwem sądów w sprawie kredytów frankowych. To samo orzeczenie TSUE jest bowiem wykorzystywane do skrajnie różnych uzasadnień w krajowych sądach. - Jest bardzo wiele elementów, które są absolutnie niejasne – zaznacza wiceprezes banku.Bank Millennium zwiększył rezerwę finansową przeznaczoną na pokrycie ewentualnego ryzyko, z jakimi wiążą się kredyty hipoteczne udzielone w obcej walucie. Najpierw kwota rezerwy wynosiła 150 mln zł, dziś to ponad 223 milionów. To rezerwa obejmująca istniejące i potencjalne przyszłe przypadki.Bank zawiązał ponadto rezerwę w wysokości 66 mln zł, na przyszłe zwroty prowizji od spłaconych przed terminem kredytów konsumpcyjnych.Prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge dodaje, że koszt ryzyka w Euro Banku nie był istotnie wyższy niż w Banku Millennium. Jego zdaniem w ujęciu rocznym koszt ryzyka pożyczek gotówkowych nie zmieni się wyraźnie, wyniesie pomiędzy 200 a 250 pkt bazowych.