Bank Millennium zanotował ponad 500 mln zł straty przez frankowiczów

Grupa kapitałowa Banku Millennium wykazała w pierwszej połowie 2021 roku skonsolidowaną stratę netto na poziomie 512 mln zł, strata netto w drugim kwartale wyniosła 200 mln zł. Głównym obciążeniem wyników były rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1 mld 47 mln zł. W samym drugim kwartale było to 514 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Odsetki i marża

Rekordowe kredyty

Efektywność kosztowa

Koszty ryzyka

Strategia 2018-2020

Natomiast koszty operacyjne (bez Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) obniżyły się o 7 proc. (I poł. 2021 roku: -11 proc.). Było to efektem oszczędności zarówno na kosztach osobowych ( II kw. 2021 roku: -1 proc. r/r, I poł. 2021 roku: -9 proc. r/r), jak i nieosobowych (II kw. 2021 roku: -15 proc., I poł. 2021 roku: -13 proc.). Dodatkowe wsparcie zapewniły składki na BFG, które w I poł. 2021 roku były o 26 proc. niższe, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.W opinii zarządu, jest kilka istotnych wydarzeń determinujących poprawę wyników rok do roku, które wystąpiły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.Bank wspomina o odbiciu wyniku z odsetek do poziomu powyżej II kw. 2021 roku oraz odbiciu kwartalnej marży odsetkowej netto NIM do 260 pb w II kw. 2021 roku, jedynie 39 pb poniżej szczytu w roku 2019 (299 pb w III kw. 2019 roku) oraz 11 pb powyżej najniższego poziomu (249 pb w III kw. 2020 roku).Jednym z kluczowych czynników była też silna redukcja kosztu depozytów (spadek o 100 pb w stosunku do końca 2019 roku) - do 7 pb w II kw. 2021 roku.Nastąpił też ponadrynkowy poziom wzrostu kredytów (+6 proc. rok do roku), pomimo przyspieszenia redukcji portfela walutowych kredytów hipotecznych. Kluczową rolę odegrał stabilny wzrostowy trend produkcji kredytów detalicznych. Wypłaty kredytów hipotecznych w II kw. 2021 roku osiągnęły nowy kwartalny rekord - 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 71 proc. w ujęciu rocznym. (I poł. 2021 roku: 4,8 mld zł, wzrost o 68 proc. w stosunku rocznym). Przełożył się on na udział rynkowy 12 proc., w porównaniu z 13 proc. w II kw. 2020 roku. Natomiast produkcja pożyczek gotówkowych w II kw. 2021 roku osiągnęła rekordowe 1,4 mld zł, a więc nastąpił roczny wzrost o 33 proc. (I poł. 2021 roku: 2,7 mld zł, wzrost 14 proc. rok do roku).Niezależnie od tego portfel walutowych kredytów hipotecznych zmniejszył się o 21 proc., co jest wynikiem spłat, tworzenia rezerw (rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) i konwersji na kredyty złotowe negocjowanych przez bank oraz kredytobiorców. W wyniku tych czynników udział walutowych kredytów hipotecznych w kredytach banku brutto ogółem zmniejszył się do 15,1 proc. (kredyty udzielone: 13,9 proc.), z 20,3 proc. (18,9 proc.) w tym samym okresie w zeszłego roku.Bank odnotował również poprawę efektywności kosztowej w wyniku stałego wzrostu ucyfrowienia biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe. Zaznaczyła się: spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 881, tj. 12 proc. od II kw. 2020 roku), optymalizacja sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 90 jednostek, tj. 17 proc. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) – była ona komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,14 mln, wzrost o 9 proc. rok do roku, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 1,8 mln, roczny wzrost o 15 proc.).Kosztowe działania optymalizacyjne nie tylko prowadziły do nominalnej redukcji kosztów operacyjnych, lecz również przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej. Raportowany wskaźnik koszty/dochody (K/D) obniżył się do 41 proc. w II kw. 2021 roku, z 47 proc. w tym samym okresie poprzedniego roku (wskaźnik K/D z wyłączeniem BFG oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dotyczące portfela b. EB obniżył się do 40 proc. z 44 proc.).Wskaźnik koszty/aktywa zmniejszył się do 1,5 proc. z 1,6 proc., natomiast koszty operacyjne na pracownika obniżyły się do 54 tys. zł w I poł. 2021 roku, z ok. 57 tys. w I poł. 2020 roku.Ponadto odnotowano stabilną jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (28 pb w II kw. 2021 roku, w porównaniu z 121 bp w II kw. 2020 roku). Odzwierciedla to pozytywne trendy w jakości portfela detalicznego i korporacyjnego oraz dalszą sprzedaż kredytów zagrożonych (NPL). Wskaźnik NPL zmniejszył się do 4,7 proc. na koniec czerwca 2021 roku, z prawie 4,9 proc. rok wcześniej.Natomiast aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne wzrosły o 5 proc. w ujęciu kwartalnym, do ponad 9 mld zł, ze wzrostem o 32 proc w skali roku.Z uwagi na skalę zmian środowiska biznesowego spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 roku, grupa Banku Millennium podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej strategii na lata 2022-2024.Bank stara się w terminie od 1,5 roku do 2 lat odbudować na zasadzie like-for-like swoje wyniki operacyjne, na które niekorzystnie oddziałał kryzys COVID-19 oraz jego pośrednie i bezpośrednie konsekwencje.Zamierza się to osiągnąć poprzez dokończenie obecnego programu redukcji kosztów, wprowadzenie nowego programu efektywności operacyjnej, jak również poprawę wyników biznesowych poprzez ulepszoną wycenę i wzrost sprzedaży produktów podstawowych.Czytaj: Menedżer, kawaler maltański, szlachcic. Kim jest sternik największego banku w Polsce?