Bank Millennium zaskoczył wyższym zyskiem

Zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 252,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 122,3 mln zł - poinformował bank. Zysk netto okazał się 2,6 proc. powyżej oczekiwań, konsensus zakładał zysk na poziomie 245,6 mln zł.

Oczekiwania siedmiu maklerskich co do zysku netto banku w pierwszym kwartale 2023 roku wahały się od 234,4 mln zł do 255 mln zł.

Na początku kwietnia bank informował, że spodziewa się dodatniego wyniku netto za I kwartał 2023 rok, na poziomie zbliżonym do wartości w IV kwartale 2022 r. Zysk netto Banku Millennium w IV kwartale wyniósł 248,9 mln zł.

Wpływ na wyniki banku w pierwszym kwartale 2023 roku miało zawiązanie 863,7 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 1.262,1 mln zł i był zbliżony do oczekiwań. Konsensus wynosił 1.273,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.229 - 1.368 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 200,9 mln zł wobec konsensusu na poziomie 203,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 201 mln zł do 205,4 mln zł).

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w pierwszym kwartale 138,1 mln zł i było 7 proc. wyższe od prognoz analityków, którzy spodziewali się 129,3 mln zł, w przedziale od 106 mln zł do 159 mln zł.

