Bank Millennium zdradził, jak poradzi sobie z kredytami frankowymi

Bank Millennium liczy, że od IV kwartału jego wyniki będą się poprawiły, a do III kwartału 2023 roku współczynniki kapitałowe znajdą się powyżej minimalnych poziomów. Bank chce zawierać kwartalnie ok. 2 tys. ugód w sprawie kredytów frankowych.

Po zaksięgowaniu w III kwartale kosztów wakacji kredytowych współczynniki kapitałowe Banku Millennium znalazły się poniżej wymaganych minimów.

"Mamy plan poprawy współczynników kapitałowych, byśmy ponownie znaleźli się powyżej minimalnych poziomów w relatywnie krótkim okresie. Uważamy, że może to się stać do III kwartału 2023 roku" - powiedział wiceprezes banku Fernando Bicho.

"Realizujemy szereg działań (...), w tym poprawę wyniku banku, która - jak oczekujemy - nadejdzie poczynając od IV kwartału, zakładając, że nie będzie innych nadzwyczajny zdarzeń" - dodał.

Bank Millennium zamierza zawierać 2 tysiące ugód frankowych kwartalnie

Bank podał 24 października, że zamierza doprowadzić do ich podwyższenia do poziomu powyżej minimalnych wymogów poprzez połączenie dalszej poprawy dochodowości operacyjnej i inicjatyw mających na celu optymalizację kapitałową, takich jak zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem (włączając transakcje sekurytyzacyjne).

Liczba dobrowolnych ugód zawartych w związku z kredytami frankowymi wyniosła w III kwartale 2175, podczas gdy liczba nowych sądowych pozwów 1336. W 2022 roku bank podpisał 6631 takich umów.

"Uważamy, że możemy utrzymać tempo zawierania ugód z klientami; mamy cel 2 tys. kwartalnie" - powiedział prezes banku Joao Bras Jorge.

"Utrzymujemy szybkie, ale stabilne tempo zawieranie ugód, po raz pierwszy mieliśmy taką wspólną ugodę z kancelaria prawną, która zwróciła się do nas, proponując to w imieniu szeregu klientów" - dodał.

Koszty związane z dobrowolnymi ugodami wyniosły 161 mln zł, podczas gdy w II kwartale koszty były na poziomie 110 mln zł.

Bank Millennium nie widzi pełnego wpływu podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy

Wiceprezes Fernando Bicho podał, że bank nie oczekuje większych zmian w poziomie kosztów ryzyka w IV kwartale 2022 roku.

"Nie spodziewamy się znaczącej zmiany kosztów ryzyka w IV kwartale. W pierwszym półroczu korzystaliśmy z nadzwyczajnie niskiego kosztu ryzyka, częściowo wspieranego przez sprzedaż kredytów zagrożonych, ale wcześniej przewidywaliśmy, że przy wyższych stopach procentowych nastąpi pewien wzrost i to się uwidoczniło to się w III kwartale szczególnie w segmencie detalicznym. Póki co nie widzimy pogorszenia w segmencie przedsiębiorstw" - powiedział Bicho.

Dodał, że bank liczy się z tym, że w średnim okresie koszty ryzyka będą się mieściły w przedziale 50-60 punktów bazowych.

Koszty ryzyka po III kwartałach 2022 roku wzrosły do 44 pb. z 36 pb. rok wcześniej. W III kwartale koszt ryzyka wyniósł 56 pb.

Bicho podał, że bank nadal nie widzi pełnego wpływu podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy banku.

"Uważamy, że jesteśmy już na poziomie pewnej stabilizacji, będzie to rosnąć ale raczej z tytułu wolumenów niż stóp procentowych" - powiedział Bicho.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w trzecim kwartale 1271,4 mln zł, czyli wzrósł 90 proc. rok do roku i 8 proc. kwartał do kwartału.

