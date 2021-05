Bank Millennium ze stratą 311 mln zł. Kredyty frankowe są obciążeniem

Grupa kapitałowa Banku Millennium w pierwszym kwartale 2021 r. zanotowała stratę netto w wysokości 311 mln zł. Głównym obciążeniem wyników były znaczne rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 533 mln zł.

- W bankowości przedsiębiorstw było mniej spektakularnie, jednak aktywność klientów istotnie się ożywiła. Dość wspomnieć, tytułem kilku przykładów, faktoring, leasing czy bankowość transakcyjną, podczas gdy koszt ryzyka utrzymywał się na zdrowym poziomie, a korekty ze względu na pandemię nie są przewidywane - ocenia Joao Bras Jorge.Jak zapewnia, w wyniku rozwiązań wdrożonych w 2020 r. Bank osiągnął wysokie wzrosty sprawności działania, a współczynniki kapitałowe pozostały na solidnym poziomie.Bank informuje, że nastąpił nowy kwartalny rekord wypłat kredytów hipotecznych (w pierwszym kwartale 2021 wyniósł 2,2 mld zł, to wzrost o 5 proc. kwartał do kwartału oraz wzrost o 64 proc. rok do roku), co przekłada się na 14,6 proc. udział rynkowy w nowych umowach (w pierwszym kwartale 2020 było to 10 proc.).W pierwszym kwartale 2021 r. produkcja pożyczek gotówkowych była w wysokości 1,3 mld zł, jedynie marginalnie poniżej poziomu z pierwszego kwartału 2020 r., ze wzrostem udziału rynkowego w produkcji do 10,5 proc. z 9,9 proc.Osiągnięto też rekordowo wysokie prowizje netto (205 mln zł, wzrost o 5 proc. w ujęciu rocznym).Nastąpił łączny wzrost aktywów zarządzanych zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne, o 6 proc. w stosunku kwartalnym do prawie 9,0 mld zł ze wzrostem 37 proc. rok do roku.Bank przyznaje, że osiągnięcia w bankowości przedsiębiorstw były mniej spektakularne, jednak aktywność klientów istotnie wzrosła.Kredyty dla przedsiębiorstw obniżyły się o 2 proc. w ujęciu kwartalnym oraz o 3 proc. rok do roku, za co odpowiedzialne były głównie spłaty i niskie wykorzystanie kredytów w rachunku bieżącym. Jednakże marże były stabilne.Obroty w faktoringu były solidne (wzrost o 25 proc. rok do roku), chociaż nie przekroczyły rekordowego poziomu 7 mld zł w czwartym kwartale 2020 r., natomiast portfel wzrósł o 8 proc. w stosunku rocznym.Nowe wolumeny w leasingu silnie wzrosły rok do roku (wzrost o 23 proc.), szczególnie te w marcu, jednakże portfel ogółem był nadal niższy w ujęciu rocznym (spadek 5 proc.).W bankowości transakcyjnej nastąpił ponowny wzrost biznesu, wraz z liczbą gwarancji i akredytyw rosnących o 6 proc. rok do roku, natomiast wzrost w stosunku rocznym liczby transakcji osiągnął solidne 7 proc.