Bank Ochrony Środowiska ma stratę. Nie pomogły pandemia i kredyty walutowe

Pandemia COVID-19, która odcisnęła społeczne i gospodarcze piętno, znalazła odzwierciedlenie również w wynikach finansowych grupy Banku Ochrony Środowiska za 2020 r. Zarazem jednak jej wynik prowizyjny był najwyższy w historii a bank udzielił kredyty proekologiczne o większej wartości niż rok wcześniej.

Wynik netto

Działalność biznesowa

zawieszenia spłat rat kapitałowych kredytów, z której skorzystało ponad 3,5 tys. klientów indywidualnych oraz 375 klientów instytucjonalnych BOŚ, a łączna wartość kredytów objętych wakacjami kredytowymi sięgnęła 3,3 mld zł;

otrzymania za pośrednictwem BOŚ wsparcia w formie subwencji finansowych oferowanych w ramach Tarczy Finansowej PFR w łącznej kwocie 285,3 mln zł, która trafiła do ponad 1 tys. podmiotów gospodarczych;

uzyskania gwarancji z Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK (PLG FGP), którymi objęte zostały kredyty w łącznej kwocie 678,4 mln zł;

uzyskania gwarancji z programu gwarancji de minimis, którymi objęte zostały kredyty w łącznej kwocie 302 mln zł;

uzyskania Gwarancji Biznesmax udzielanej ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój BGK, którą objęte zostały kredyty w łącznej kwocie 132,1 mln zł;

uzyskania gwarancji spłaty limitu faktoringowego z Portfelowej Linii Gwarancyjnej Faktoringu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK (LGF FGP), którą objęte zostały kredyty w łącznej kwocie 91 mln zł;

szczególnych rozwiązań dla Pożyczkobiorców Jessica i Jeremie ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19.

Zrealizowane w 2020 r. przez DM BOŚ obroty na rynku akcji GPW sięgnęły niemal 25 mld zł i były ponad dwukrotnie większe niż rok wcześniej (11,7 mld zł).Wynik na instrumentach finansowych BOŚ wzrósł w ub.r. natomiast do 74,5 mln zł, czyli o 66 proc. w ujęciu rocznym.Grupa BOŚ zakończyła 2020 r. stratą netto 307 mln zł. Jest to skutek głównie zwiększenia rezerw na ryzyka prawne walutowych kredytów hipotecznych, wyjaśnia zarząd.Wynik netto bez uwzględnienia zdarzeń o nietypowym charakterze, tj. wspomnianych rezerw oraz bez skutków pandemii covid-19 (jej wpływ na wielkość odpisów z tytułu pogorszeniem jakości portfela kredytowego szacowany jest na blisko 17 mln zł) wyniósłby ponad 138 mln zł i byłby niemal dwukrotnie wyższy niż w 2019 r. (72 mln zł).Na koniec 2020 r. aktywa Banku Ochrony Środowiska miały wartość 20,5 mld zł, czyli były o 10,9 proc. większe (o 20,2 mld zł) niż w 2019 r.Bank utrzymał na porównywalnym poziomie, w stosunku rocznym, wskaźnik C/I (relacja kosztów działania banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej, skorygowanego o wynik na pozostałej działalności operacyjnej), który miał wartość 62 proc.Pomimo pandemii grupa BOŚ utrzymała przez cały 2020 r. pełną zdolność operacyjną, stwierdza zarząd. Znacząco przyspieszono transformację cyfrową banku, zwiększając rolę elektronicznych kanałów dystrybucji, udostępniając nową stronę internetową oraz nową aplikację mobilną. Wdrożono także automatyzację powtarzalnych procesów biznesowych.BOŚ zaangażował się w wiele działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców oraz osób fizycznych dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią. Uczestniczył m.in. w dystrybucji środków pomocowych i w programie „Tarcza Finansowa PFR”W 2020 r. klienci skorzystali z następujących oferowanych przez bank możliwości: