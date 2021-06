Bank Ochrony Środowiska przyjął zielona strategię

Wspieranie zielonej transformacji, koncentracja na klientach korporacyjnych i powrót na ścieżkę trwałej rentowności - to główne założenia zaprezentowanej w środę (23 czerwca) nowej strategii Banku Ochrony Środowiska na lata 2021-23.

Pięć filarów strategii

Wyjście na prostą

Bank Ochrony Środowiska planuje sukcesywne zwiększenie udziału kredytów dla klientów instytucjonalnych w aktywach ogółem do 60 proc. w 2023 r. (z 44 proc. w 2020 r.) przy wzroście łącznych aktywów do 26,6 mld zł (z 20,3 mld zł na koniec 2020 r.). Nie oznacza to oczywiście rezygnacji z klientów indywidualnych, także w ich przypadku bank będzie finansował proekologiczne instalacje.Szacuje się, że inwestycje związane z zieloną transformacją w Polsce do 2030 r. sięgną od 300 do 350 mld euro. Pomimo planowanej znaczącej podaży środków publicznych, ponad 75 proc. zapotrzebowania na zielone finansowanie będzie musiało być zaspokojone przez sektor finansowy. W ocenie BOŚ jest to duże wyzwanie dla banku, ale jednocześnie niepowtarzalna szansa.Bank chce oprzeć swoją nową strategię na pięciu filarach. Pierwszym jest ekologia i klimat – czyli dalsze finansowanie zielonych inwestycji, ale również oferowanie klientom usług doradczych z zakresu zielonej transformacji. Drugi filar to model biznesowy zakładający silny rozwój kanału partnerskiego w oparciu o kanały cyfrowe, finansowanie zielonej transformacji dla klientów korporacyjnych i samorządów oraz rozwój kompleksowego doradztwa.Trzecim filarem strategii jest efektywność operacyjna przewidująca jeszcze większą cyfryzację kontaktu z klientami i optymalizację kluczowych procesów biznesowych, takich jak proces kredytowy. Czwartym filarem jest kultura organizacyjna czyli rozwój kompetencji pracowników, a także wprowadzenie nowego modelu pracy – niewykluczone jest wprowadzenie pracy hybrydowej w znacznie większym zakresie niż przed pandemią. Ostatnim filarem są finanse zakładający wyjście z trwającego od 2018 roku programu naprawczego i wprowadzenie trwale rentownego modelu biznesowego.- Będziemy iść realistyczną i bezpieczną, ale zdecydowanie wzrostową ścieżką rozwoju. Zakładamy m.in. osiągnięcie pozytywnego wskaźnika ROE (Stopa zwrotu z kapitału własnego - przyp red) w każdym z trzech lat obowiązywania strategii i jego wzrost do poziomu 3,5-5 proc. w 2023 r. Wynik z działalności bankowej ma natomiast wzrosnąć do ponad 600 mln zł, tj. o 26 proc. w porównaniu z 2020 r - zapowiedział Wojciech Hann.Zapewnił również, że do 2023 roku Bank Ochrony Środowiska uzyska rating ESG (Enviroment, Social, Governance). - Wyzwaniem dla instytucji finansowych, ale w szczególności dla BOŚ, jest prowadzenie działalności w sposób ekologicznie i społecznie odpowiedzialny. Te trzy filary, czyli ESG - środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny - są również wyzwaniem dla nas. Planujemy do końca tego roku, na przełomie roku 2021 i 2022 uzyskać rating ESG i konsekwentnie poprawiać go w przyszłości - podsumował Wojciech Hann.