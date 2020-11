Bank Ochrony Środowiska stracił ponad połowę zysku, ale szykuje nową strategię

W I połowie przyszłego roku Bank Ochrony Środowiska zaprezentuje zaktualizowaną strategię - poinformował w trakcie telekonferencji Wojciech Hann, wiceprezes BOŚ, kierujący pracami zarządu banku. Bank podał wyniki za III kwartał 2020 r. Wypracował 10,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Rok wcześniej było to 23,5 mln zł, co oznacza spadek o 54 proc.

Wyniki za III kwartał 2020

Bank podał także, że zachowuje wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie znacznie przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne, nie ma dziś wyraźnego wpływu pandemii COVID-19 na płynność i adekwatność kapitałową banku.BOŚ podkreśla, że w okresie pandemii przyspieszył proces transformacji cyfrowej. Zwiększono rolę elektronicznych kanałów dystrybucji, udostępniono nową stronę www, wdrożono nową aplikację mobilną, a także automatyzację powtarzalnych procesów biznesowych w Banku (Robotic Process Automation). We wrześniu uruchomiono autorski kalkulator instalacji fotowoltaicznych - narzędzie, które w kilka minut umożliwia ocenę parametrów i dopasowanie typu instalacji oraz jej wielkości do potrzeb klienta.Wynik banku z tytułu odsetek wyniósł 84,11 mln zł wobec 105,26 mln zł rok wcześniej (spadek o 21 proc.). Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 34,53 mln zł wobec 22,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 52 proc.).Aktywa razem na koniec III kwartału 2020 opiewały na 20,49 mld zł wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r.W trzech kwartałach 2020 r. bank uzyskał 50,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej było to 67,62 mln zł.Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze spadły w trzech kwartałach 2020 r. o 13 proc. r/r i wyniosły 410,42 mln zł. Wynik z tytułu odsetek spadł w tym okresie o 9,4 proc. r/r do 285,35 mln zł.Jak czytamy w raporcie, spadek przychodów odsetkowych był spowodowany głównie obniżką stóp procentowych.„Przeciętna podstawowa stopa oprocentowania kredytów udzielonych przez bank w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 3,81 proc. wobec 4,45 proc. w analogicznym okresie 2019 roku, przy czym: w złotych wyniosła 4,25 proc. wobec 5,02 proc. w trzech kwartałach 2019 roku; w walutach obcych wyniosła 2,31 proc. wobec 2,52 proc. w trzech kwartałach 2019 roku" - wyjaśnia BOŚ.Z szacunków banku wynika, że wpływ obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w łącznej wysokości 1,4 pkt proc. w przypadku stopy referencyjnej na wynik odsetkowy banku wyniósł w trzech kwartałach 2020 r. 42,3 mln zł.Wojciech Hann wskazał, że w środowisku stałych stóp procentowych bank generuje stały, stabilny wynik z lekką tendencją wzrostową. W warunkach obniżki stóp procentowych musi być inaczej. Jego zdaniem pełny efekt spadku stóp procentowych zostanie skonsumowany w wyniku odsetkowym w najbliższych miesiącach.BOŚ, podobnie jak cały sektor bankowy, w okresie pandemii zanotował spadek sprzedaży kredytów. Pod względem wartości bank udzielił ich o 31,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Nowa sprzedaż kredytów sięgnęła 2,3 mld zł. Spadek w mniejszym stopniu dotknął kredytów proekologicznych. Ich sprzedaż w trzech kwartałach 2020 roku wyniosła1 mld zł i była o 17 proc. niższa przed rokiem.