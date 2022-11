Bank Ochrony Środowiska wypracował wzrost zysku

Zysk netto grupy Banku Ochrony Środowiska po trzech kwartałach 2022 roku wzrósł do 115,9 mln zł z 30,7 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej. W samym trzecim kwartale 2022 roku zysk wyniósł 32 mln zł.

W okresie między I a III kwartałem 2022 roku wynik odsetkowy grupy Banku Ochrony Środowiska wyniósł 501,7 mln zł, czyli wzrósł 88,6 proc. rok do roku, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 97,7 mln zł, spadając 6,9 proc. w ujęciu rocznym. Marża odsetkowa wynosi 3,1 proc. Ogólne koszty administracyjne wyniosły 382,1 mln zł, co oznacza wzrost o 31,6 proc. w stosunku rocznym.



Jak wskazano w raporcie, w ogólnych kosztach administracyjnych została uwzględniona cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok w wysokości 21,9 mln zł wobec 15,7 mln zł za 2021 rok. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów trzech kwartałów 2022 roku wynoszą 39,3 mln zł, wobec 24,3 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku.



Rezerwy w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku były na poziomie 120,3 mln zł, a zatem wzrosły o 13 proc. rok do roku, głównie z powodu niższych odpisów w pionie klientów instytucjonalnych.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły ok. 17,6 mln zł. Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 510,7 mln zł.

BOŚ Bank specjalizuje się nie tylko w finansowaniu, ale także doradzaniu w wyborze rozwiązań ekologicznych, z zakresu gospodarki cieplnej, wodnej, oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami. Finansowanie dostępne jest dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i jednostek sektora finansów publicznych.

