Bank Ochrony Środowiska zastąpił sporą stratę zyskiem

W 2021 r. grupa Banku Ochrony Środowiska osiągnęła zysk netto wysokości ponad 47 mln zł wobec blisko 307 mln zł straty netto rok wcześniej.











Dobrze w wielu obszarach

Wyższy wynik z tytułu opłat i prowizji, zanotowany przez grupę BOŚ, to z kolei przede wszystkim efekt wzrostu prowizji od udzielonych kredytów i gwarancji. W 2021 r. łączna sprzedaż kredytów sięgnęła 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 27 proc. rok do roku., a sprzedaż kredytów proekologicznych wyniosła 1,67 mld zł i była o 24 proc. wyższa niż rok wcześniej.- W naszej strategii główny nacisk kładziemy na pogłębianie naszej specjalizacji w doradzaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów przyjaznych środowisku i związanych z zieloną transformacją polskich przedsiębiorstw i samorządów. Jednym z naszych celów jest wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50 proc. na koniec 2023 r. - przypomina Wojciech Hann. Na koniec 2021 r. kredyty proekologiczne stanowiły 36,9 proc. salda kredytów ogółem.- Tragiczna w skutkach agresja Rosji na Ukrainę niewątpliwie będzie stanowić dodatkowy bodziec do intensyfikacji działań na rzecz ograniczenia zapotrzebowania na paliwa kopalne i zwiększenia niezależności energetycznej Unii Europejskiej poprzez rozwój zielonych technologii - dodaje prezes BOŚ.Podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w wyniku prowizyjnym grupy w 2021 r. miały opłaty z działalności maklerskiej. DM BOŚ pozostał liderem na rynku kontraktów terminowych (z udziałem na poziomie 17,9 proc.), zajął również trzecie miejsce wśród wszystkich domów maklerskich na rynku NewConnect (z udziałem na poziomie 15,0 proc.). W ubiegłym roku DM BOŚ przekroczył także granicę 100 tys. giełdowych rachunków inwestycyjnych zarejestrowanych w KDPW (na koniec 2021 r. ich liczba sięgnęła 108,6 tys., co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku).Czwarty kwartał 2021 r. był także okresem innych wydarzeń o istotnym znaczeniu z punktu widzenia dalszego rozwoju grupy BOŚ. Poprawa sytuacji finansowej banku znalazła odzwierciedlenie w zmianie perspektywy ratingu przyznanego przez agencję Fitch Ratings. W październiku 2021 r. potwierdziła ona rating BOŚ i podwyższyła jego perspektywę z negatywnej do stabilnej.Elementem realizacji strategii rozwoju grupy BOŚ było ogłoszenie w październiku ubiegłego roku strategii ESG. Z kolei w grudniu 2021 r. bank uzyskał rating ESG, nadany przez agencję Sustainalytics. Uzyskany wynik (ESG Risk na poziomie 19,9) plasuje BOŚ w gronie 18 proc. najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23 proc. spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez tę agencję.W październiku 2021 r. Bank pozyskał 75 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie projektów służących ochronie klimatu realizowanych przez MSP oraz podmioty sektora publicznego.BOŚ konsekwentnie rozwija ponadto współpracę ze swoim większościowym akcjonariuszem – NFOŚiGW, w tym w ramach programów „Mój elektryk” (BOŚ jest obecnie jedynym bankiem-operatorem w tym programie) oraz „Czyste Powietrze”. Bank przystąpił również do zainicjowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska porozumień sektorowych na rzecz rozwoju energetyki wodorowej i morskich farm wiatrowych.Zobacz także: Strategiczne partnerstwo PZU i BOŚ w kwestii projektów proekologicznych