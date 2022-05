Bank Ochrony Środowiska zwiększył zysk o ponad 11 razy

W pierwszym kwartale 2022 r. grupa kapitałowa Banku Ochrony Środowiska wypracowała 23,4 mln zł zysku netto wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Grupa – zgodnie ze swoją strategią – zwiększa również sprzedaż kredytów proekologicznych.

W pierwszym kwartale 2022 r. grupa BOŚ wypracowała 23,4 mln zł zysku netto wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wynik odsetkowy w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrósł o 60 proc. rok do roku do 140 mln zł.

Kwota udzielonych w pierwszym kwartale 2022 r. kredytów proekologicznych sięgnęła 412,9 mln zł, czyli o 25 proc. więcej niż przed rokiem, i stanowiła blisko 59 proc. łącznej sprzedaży kredytów w tym okresie.

Bank Ochrony Środowiska może zaliczyć pierwszy kwartał do udanych. Grupa kapitałowa BOŚ wypracowała w pierwszych trzech miesiącach roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 23,4 mln zł – ponad jedenastokrotnie większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy bank zarobił na czysto 2,1 mln zł.

BOŚ - podobnie jak większość podmiotów sektora bankowego skorzystał na podwyżkach stóp procentowych - wynik odsetkowy w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrósł o 60 proc. rok do roku do 140 mln zł, osiągając najwyższy kwartalny poziom od ponad dekady. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł natomiast o 7 proc rok do roku i wyniósł 38,5 mln zł.

Powodem do zadowolenia dla władz banku może być również powodzenie w realizacji „zielonej” strategii. Wartość nowych kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosła 412,9 mln zł i była o 25 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, oraz stanowiła blisko 59 proc. sprzedaży kredytów ogółem. Saldo kredytów proekologicznych na koniec marca 2022 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 37,6 proc. wartości portfela kredytowego ogółem (wobec 36,9 proc. na koniec 2021 r.).

- Wypracowanie solidnych wyników finansowych w tych warunkach przyjmujemy z tym większą satysfakcją. Cieszą nas kolejne pozytywne efekty przyjętej w ubiegłym roku i systematycznie wdrażanej strategii rozwoju, w tym istotny wzrost rentowności, jak i rosnący udział „zielonych produktów” w naszym portfelu. W pierwszym kwartale tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały już za ponad połowę nowej sprzedaży kredytów ogółem - komentował te wyniki prezes BOŚ Wojciech Hann.

Bank poinformował również, że na koniec pierwszego kwartału 2022 r. saldo kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich wynosiło 860,5 mln zł, zaś utworzona przez BOŚ rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi ze szwajcarską walutą wynosiła 442,8 mln zł.

- Tym samym, BOŚ ma jeden z najwyższych w sektorze wskaźników pokrycia rezerwami kredytów w CHF, dzięki czemu obciążenia z tego tytułu nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe wyniki banku - czytamy w komunikacie.

31 stycznia 2022 r. BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne (głównie frankowe), na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca pierwszego kwartału br. do banku wpłynęły 443 wnioski o ugody dotyczące kredytów o łącznej wartości 79,1 mln zł.

