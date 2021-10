Bank Pekao: Bez niespodzianek w nowych danych z krajowego rynku pracy

Bez niespodzianek we wrześniowych danych z krajowego rynku pracy - ocenił we wtorek analityk banku Pekao Kamil Łuczkowski. Ekspert dodał, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi wzrosło we wrześniu o 0,6 proc. r/r wobec wzrostu o 0,9 proc. r/r w sierpniu,.

"Wrzesień przyniósł drugi miesiąc z rzędu spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca (tym razem o 5 tys.). Jesteśmy świadkami dalszego wyhamowywania szybkiego, pokryzysowego odbicia zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy dalej ciążą ograniczenia podażowe (zatory w łańcuchach dostaw, wysokie ceny surowców i komponentów) wymuszające przestoje w firmach, szczególnie w przemyśle. Z drugiej strony, zatrudnieniu we wrześniu nadal sprzyjała stabilna sytuacja epidemiczna oraz brak nowych restrykcji epidemicznych" - napisał ekonomista.

Zdaniem Łuczkowskiego dalsza regeneracja rynku pracy będzie "stopniowa i mocno uzależniona od czynników zewnętrznych".

"Na horyzoncie pojawia się także coraz bardziej wzmożona czwarta fala zakażeń Covid-19. Niemniej jednak, kolejna fala pandemii będzie miała już mniejszy negatywny wpływ na gospodarkę niż poprzednie ze względu na wysoki poziom zaszczepienia populacji. Popyt na pracę pozostaje silny o czym świadczy historycznie wysoka liczba publikowanych ofert pracy" - dodał ekspert. Jak ocenił rynek pracy bardzo szybko przeistacza się w "rynek pracownika", bo firmy "chcą szybko zwiększać zatrudnienie by sprostać utrzymującemu się wysokiemu popytowi przy nasilających się problemach ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników".

Jak zauważył, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu utrzymała się na wysokim poziomie 8,7 proc. r/r wobec wzrostu o 9,5 proc. r/r miesiąc wcześniej. jego zdaniem dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw "pozostaje wysoka i w okresie postpandemicznej odbudowy zaskakuje na plus", a poziom płac "znajduje się już solidnie powyżej trendu, który rysował się przed pandemią".

"Szybkie ożywienie gospodarcze przy jednocześnie stopniowo wyczerpującym się rezerwuarze dostępnych pracowników utrzymują dynamikę płac na podwyższonym poziomie. Problemy ze znalezieniem pracowników raportują już nawet pracodawcy z sektora HoReCa, który jak wiemy szczególnie mocno ucierpiał przez pandemię koronawirusa" - czytamy w analizie.

Jak ocenił ekonomista banku Pekao, nie bez znaczenia "pozostaje presja płacowa związana z utrzymującą się na relatywnie wysokim poziomie inflacją".

"Trzeba także pamiętać, że wysoka inflacja powoduje spadek siły nabywczej wynagrodzeń, a ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy rośnie. Przy prognozowanej w najbliższych miesiącach inflacji oscylującej w okolicach ponad 6 proc. dynamika realnych wynagrodzeń obniży się w kierunku 3 proc. r/r" - dodał.

Zdaniem eksperta, może to stanowić "pewne ryzyko dla perspektyw konsumpcji prywatnej", jednakże jak zauważył "przynajmniej w najbliższych miesiącach, efekt ten będzie miał ograniczony wpływ". Dodał, że obecnie konsumpcja gospodarstw domowych jest "mocno wspierana przez wydatkowanie nagromadzonych w czasie pandemii oszczędności i materializację odroczonego popytu".

"W całym 2021 r. prognozujemy, że nominalne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosną średniorocznie o ok. 8,5 proc. (mocno tą dynamikę podbił efekt niskiej bazy statystycznej z I połowy 2020 r.). Wyżej wymienione problemy na rynku pracy będą się nasilać dalej w 2022 r. dlatego zakładamy, że w przyszłym roku płace dalej będą rosły w szybkim tempie (średniorocznie ponad 7,5 proc.)" - czytamy w analizie banku Pekao.

