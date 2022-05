Bank Pekao: deficyt na rachunku bieżącym efektem załamania eksportu na wschód i wysokich cen surowców energetycznych

Deficyt na saldzie rachunku bieżącego pogłębił się w marcu do 2,97 mld euro wskutek załamania polskiego eksportu na wschód i silny wzrost cen surowców energetycznych – stwierdzili analitycy Banku Pekao w mediach społecznościowych.

NBP poinformował w piątek, że w po marcu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 14,2 mld zł. W przeliczeniu na euro deficyt wyniósł ponad 2,97 mld euro.

"Deficyt na saldzie rachunku bieżącego pogłębił się w marcu do 2,97 mld euro a w ujęciu płynnym 12-mies. stanowi już 2,2 proc. PKB. Powód? Wojna w Ukrainie: załamanie polskiego eksportu na wschód i silny wzrost cen surowców energetycznych, których jesteśmy importerem netto" - stwierdzili analitycy Banku Pekao na swoim profilu na Twitterze.

Także NBP w komentarzu do danych stwierdził, że najsilniejsze wzrosty w eksporcie, jak i w imporcie nastąpiły w kategoriach obejmujących paliwa oraz towary zaopatrzeniowe, co "wynikało z silnego wpływu cen na nominalne dynamiki obrotów handlowych, podczas gdy zmiany wolumenów pozostawały relatywnie niewielkie". Bank centralny wskazał także, że do "powiększenia się różnicy między dynamikami eksportu i importu przyczyniła się wojna w Ukrainie".

"Według NBP udział Rosji i Białorusi w eksporcie Polski obniżył się do najniższego poziomu rejestrowanego co najmniej od 2000 r." - stwierdzili analitycy Banku Pekao na Twitterze.

