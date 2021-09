Bank Pekao: Gospodarka pozostaje na ścieżce wyraźnej odbudowy koniunktury

Odczyt danych z przemysłu wpisuje się w obraz umiarkowanego spowolnienia skali ożywienia, ale gospodarka pozostaje na ścieżce wyraźnej odbudowy koniunktury – skomentował Bank Pekao dane GUS.

Wyższa niż w poprzednim miesiącu dynamika roczna to w dużej mierze konsekwencja korzystniejszego układu dni roboczych - podał Bank Pekao.

Po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych produkcja przemysłowa obniżyła się o 0,3 proc. m/m, co może być sygnałem, że ograniczenia po stronie podażowej zaczynają coraz wyraźniej odciskać piętno na krajowym przetwórstwie - zaznaczył.

Na podstawie danych o produkcji ekonomiści tego banku oszacowali wzrost gospodarczy w III kw. 2021 r.

Jak poinformował GUS, produkcja przemysłowa w sierpniu 2021 r. wzrosła o 13,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,5 proc.

"Wyższa niż w poprzednim miesiącu dynamika roczna to w dużej mierze konsekwencja korzystniejszego układu dni roboczych. Po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych produkcja przemysłowa obniżyła się o 0,3 proc. m/m, co może być sygnałem, że ograniczenia po stronie podażowej (niedobory komponentów, surowców i półproduktów, wydłużone czasy dostaw, wysokie koszty transportu) zaczynają coraz wyraźniej odciskać piętno na krajowym przetwórstwie. Poziom produkcji nadal kształtuje się powyżej przedpandemicznego trendu" - napisano w komentarzu Banku Pekao do danych GUS.

Zwrócono w nim uwagę, że problemy podażowe najmocniej odbijają się na przemyśle samochodowym.

"Najwyraźniej wspomniane problemy są widoczne w przemyśle samochodowym, gdzie produkcja była w sierpniu tego roku o 12,9 proc. niższa niż w sierpniu 2020 r. Największe wzrosty produkcji odnotowano w produkcji wyrobów z metali (28,4 proc. r/r), chemikaliów (25,3 proc. r/r) oraz pozostałego sprzętu transportowego (25,0 proc. r/r). Z kolei największe spadki były udziałem przemysłu skórzanego (-19,2 proc. r/r) oraz wspomnianej branży automotive" - stwierdzono w komentarzu Banku Pekao.

"Po ostatniej rewizji prognoz w dół, nasz obecny scenariusz bazowy zakłada wzrost PKB w III kw. 2021 r. o 4,0 proc. r/r, a w całym roku o 5,0 proc. r/r. Dzisiejszy odczyt danych z przemysłu wpisuje się w obraz umiarkowanego spowolnienia skali ożywienia, ale gospodarka pozostaje na ścieżce wyraźnej odbudowy koniunktury" - oceniono w komentarzu.

GUS podał także dane o cenach produkcji przemysłowej w sierpniu 2021 r. Wzrosły one o 9,5 proc. rdr, w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc.

"Obserwowana obecnie presja na wzrost cen surowców energetycznych (w tym ostatni dynamiczny wzrost cen gazu) powoduje, że wkrótce możemy być świadkami dwucyfrowych wzrostów cen producentów. Jak już wskazywaliśmy wcześniej, wzrost cen producentów jest zjawiskiem globalnym, który jest zsynchronizowany w czasie. Ceny w przetwórstwie zwiększyły się o 8,6 proc. r/r,. a prym we wzrostach cen wiedzie produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (55,3 proc. r/r) oraz wyrobów z metali (41,9 proc. r/r)" - wskazano w komentarzu Banku Pekao.

Zdaniem ekonomistów Pekao, dane o cenach produkcji przemysłowej wskazują na presję inflacyjną.

"Presja inflacyjna narasta, a w kontekście rosnących kosztów cen energii utrzymanie się wysokiej inflacji w najbliższych miesiącach jest nieuniknione. Spodziewamy się, że listopadowa projekcja inflacyjna nakreśli obraz podwyższonej inflacji także w 2022 r., jednak podwyżka stóp przed końcem tego roku nie jest naszym scenariuszem bazowym. Nie mamy przekonania, że w RPP uda się w listopadzie zbudować większość za decyzją o rozpoczęciu cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Tak czy inaczej, podobnie jak rynek oceniamy, że moment pierwszej podwyżki stóp procentowych jest coraz bliżej" - stwierdzono w komentarzu Banku Pekao.

