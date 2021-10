Bank Pekao: inflacja powyżej 6 proc. jeszcze w tym roku

O ile dotychczas spodziewaliśmy się, że inflacja CPI przekroczy 6 proc. w I kw. 2022 r., to obecny punkt wyjścia powoduje, że inflację powyżej 6 proc. możemy zobaczyć jeszcze w tym roku – napisali ekonomiści Banku Pekao w do wstępnych danych GUS o inflacji.

Nadchodzące miesiące przyniosą dalszy wzrost inflacji CPI. Z początkiem 2022 r. czekają nas dalsze podwyżki cen energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, kanalizacji i wody. Należy się także spodziewać wyższego tempa wzrostu cen żywności - wskazali ekonomiści.

Ostatnie wzrosty kosztów energii będą wpływały na wzrost cen szeregu kategorii towarów i usług. O ile dotychczas spodziewaliśmy się, że inflacja CPI przekroczy 6 proc. w I kw. 2022 r., to obecny punkt wyjścia powoduje, że inflację powyżej 6 proc. możemy zobaczyć jeszcze w tym roku - ocenili.

Ekonomiści Banku Pekao uważają, że obecny poziom inflacji oraz brak perspektyw na jej powrót do celu w najbliższych kwartałach powinny niepokoić RPP.

Jak poinformował w piątek GUS, według wstępnego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 5,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,6 proc.

"Jest to najwyższe tempo wzrostu cen od dwóch dekad. Rozpędza się roczne tempo wzrostu cen żywności. We wrześniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyły się o 4,4 proc. r/r, po wzroście o 3,9 proc. r/r w sierpniu. Niezmiennie na wysokim poziomie utrzymuje się roczne tempo wzrostu cen paliw (28,6 proc. r/r vs 29,0 proc. r/r miesiąc wcześniej). Największym zaskoczeniem jest jednak skok cen nośników energii o 0,8 proc. m/m" - napisano w komentarzu Banku Pekao.

Ekonomiści Pekao zwrócili uwagę, że ten wzrost nie jest spowodowany nową taryfą gazową, która wchodzi w życie dopiero od października, ani też zmianami cen prądu, bo URE nie informował o przyjęciu nowych taryf dla dystrybutorów energii elektrycznej.

"Wzrost cen w tej kategorii może być związany z wyższymi kosztami centralnego ogrzewania i opału. W oparciu o dostępne dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii była we wrześniu zbliżona do 4,0 proc. r/r" - wskazano w komentarzu Banku Pekao.

"Z początkiem 2022 r. czekają nas dalsze podwyżki cen energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, kanalizacji i wody. Należy się także spodziewać wyższego tempa wzrostu cen żywności. Ostatnie wzrosty kosztów energii będą wpływały na wzrost cen szeregu kategorii towarów i usług. O ile dotychczas spodziewaliśmy się, że inflacja CPI przekroczy 6 proc. w I kw. 2022 r., to obecny punkt wyjścia powoduje, że inflację powyżej 6 proc. możemy zobaczyć jeszcze w tym roku" - oceniono w komentarzu Pekao.

"O tym, że nie wszyscy członkowie Rady są przekonani o wyłącznie zewnętrznym charakterze źródeł inflacji i potrzebie utrzymywania stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie, przypomniał dobitnie protokół (minutes) z wrześniowego posiedzenia RPP. Z opisu dyskusji wynika, że złożono wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 190pb (referencyjna w górę do 2,00 proc.)" - przypomniano w komentarzu.

Zdaniem ekonomistów Banku Pekao na przyszłotygodniowym posiedzeniu (6 października) RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian.

"Spodziewamy się natomiast burzliwej dyskusji w listopadzie. Zwłaszcza jeżeli najnowsza projekcja makroekonomiczna wskaże na niskie prawdopodobieństwo spadku inflacji do celu NBP w horyzoncie projekcji. Rok 2022 przyniesie zacieśnienie polityki pieniężnej" - prognozuje Bank Pekao.

