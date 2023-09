Bank Pekao ma 150 mln euro kredytu z EBOR na finansowanie leasingu

Spółka Pekao Leasing pozyskała z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 150 mln euro kredytu na finansowanie leasingu dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowało we wtorek biuro prasowe Banku Pekao S.A

Pekao: co najmniej 60 proc. wartości kredytu trafi na zielone inwestycje

Jak napisano w komunikacie, Pekao Leasing, należąca do Grupy Banku Pekao, otrzyma 150 mln euro kredytu, który ma być wykorzystany do wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostały dotknięte skutkami wojny na Ukrainie. Wskazano, że pomoc ma być udzielona w formie leasinu, a co najmniej 60 proc. wartości kredytu trafi na tzw. zielone inwestycje. Obejmują one- jak wskazano - m.in. poprawę efektywności energetycznej, mniejszenie zużycia wody czy minimalizację odpadów.

"MŚP odpowiadają za dwie trzecie zatrudnienia w Polsce, zatem niezwykle ważne jest, aby pomóc im stawić czoła gospodarczym konsekwencjom wojny i zapewnić zdolność do kontynuowania działalności. Dodatkowe finansowanie zewnętrzne, takie jak kredyt udzielony przez EBOiR, jest dla Pekao Leasing istotne dla dywersyfikacji źródeł finansowania leasingobiorców" - wskazano w informoacji.

"Cieszymy się, że możemy współpracować z Pekao Leasing przy projekcie spełniającym tak wiele kryteriów (...). Nie możemy się doczekać wspólnej pracy nad rozszerzeniem rozwiązań finansowych w Polsce, które nie tylko pomogą przedsiębiorstwom zwiększyć efektywność, ale także przyniosą bardzo wyraźne korzyści dla środowiska, umożliwiając Polsce przejście na zieloną gospodarkę. Jest to jeden z naszych kluczowych celów w kraju" - powiedziała dyrektor regionalna EBOiR na Polskę i kraje bałtyckie Elisabetta Falcetti.

Pekao: EBOiR jest dla nas od dawna ważnym partnerem

Z kolei prezes Pekao Leasing Krzysztof Zgorzelski, dziękując EBOiR za możliwość rozpoczęcia współpracy zaznaczył, że bardzo ważnym elementem oferty leasingowej będą aktywa związane z zieloną transformacją.

"W Pekao Leasing cenimy sobie wartości Banku Pekao, takie jak: prosto, razem, odważnie i odpowiedzialnie, a dzisiejsze podpisanie umowy z EBOiR przy nieocenionym wsparciu Banku Pekao, jak najbardziej się w nie wpisuje" - powiedział.

"(...)Dziś zawieramy kolejną umowę, z naszym wieloletnim, renomowanym partnerem, która ma szansę wydatnie wesprzeć polskie MŚP, tworzące połowę polskiego PKB" - wskazała wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za Pion Bankowości Przedsiębiorstw Magdalena Zmitrowicz.

Wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Jerzy Kwieciński przypomniał, że "EBOiR jest dla nas od dawna ważnym partnerem, brał udział w emisjach długu przeprowadzanych przez Bank Pekao w 2018, 2019 i 2023 roku".