Bank Pekao ma nową strategię: miliardy na OZE i ekologię, mniej na źródła emisyjne

Zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną klientów, własna neutralność klimatyczna, zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno gospodarczy oraz dbałość o równouprawnienie pracowników - to tylko niektóre z elementów ogłoszonej 25 czerwca 2021 r. strategii ESG Banku Pekao do 2024 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Edukacja, cyfryzacja i rozwój

Świadomość ekologiczna

Ład, etyka, reputacja i inkluzywna organizacja

Kolejnym filarem strategii jest zaangażowanie. Bank będzie wzmacniać działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki.W tym obszarze Pekao stawia sobie za cel zaangażowanie w działania społeczne mające nieść pomoc, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu.Strategia zakłada, że z roku za rok będzie rosła kwota przeznaczona przez bank na cele społeczno środowiskowe. Bank planuje zwiększyć zaangażowanie pracowników w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.Liczba godzin przepracowanych w ramach wolontariatu pracowniczego w horyzoncie strategii ma zwiększyć z poziomu 4,4 tys. do 5,5 tys. godzin. Co roku bank zobowiązuje się do podjęcia co najmniej pięciu nowych inicjatyw z obszaru ESG.Pekao będzie również stawiać na edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez partnerstwa z organizacjami społecznymi m.in. UNEP - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych czy „Razem dla Środowiska” oraz dostarczanie cyfrowych narzędzi klientom.Zaangażowanie Pekao rozumie też jako ekologiczny, wygodny dla klientów i łatwy dostęp do usług bankowych. W tym przypadku celem jest, podobnie jak w strategii biznesowej, 100-procentowy wskaźnik digitalizacji, a więc możliwość załatwienia wszystkich spraw bankowych całkowicie zdalnie.Ten filar to w strategii Pekao również zaangażowanie w programy wspierające rozwój i innowacyjność firm, co bank planuje realizować poprzez gwarancje, akceleratory start-upów oraz współpracę z fintechami i uczelniami.Jak zadeklarowano, bank stawia na etyczne podejście do biznesu uwzględniając kwestie ESG we wszystkich kluczowych obszarach. To również transparentność w zakresie zrównoważonego raportowania oraz promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników.Cele, jakie w tym aspekcie ESG, stawia sobie Pekao to wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników – m.in. dzięki programom rozwojowym, planom sukcesji i powiązanym z wynikami atrakcyjnym systemem wynagrodzeń.To również dbałość o równouprawnienie i dalsza redukcja luki w wynagrodzeniach między płciami o 5 proc. oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menadżerskich (58 proc. kobiet na stanowiskach menedżerskich na koniec 2020).Wreszcie to też wzmacnianie pozycji banku w rankingach i indeksach ESG, takich jak Bloomberg GEI, FTSE Russell ESG czy MSCI ESG.