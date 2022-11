Bank Pekao ma ponad pół miliarda złotych straty

Odpisy związane z rządowymi wakacjami kredytowymi oraz koszty wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) miały największy wpływ na wyniki Banku Pekao w III kwartale. Strata netto sięgnęła 544 mln zł.

Bank utrzymał szybkie tempo wzrostu w segmencie korporacyjnym i kanałach cyfrowych.

Koszt ryzyka, mimo niesprzyjających warunków, pozostał na stabilnym poziomie.

Od 1 października w ofercie banku za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao dostępne są obligacje detaliczne Skarbu Państwa.

– Trzeci kwartał był dla nas czasem ciężkiej pracy i budowy skali biznesu, mimo pogarszającego się otoczenia gospodarczego. Skutecznie pozyskiwaliśmy nowych klientów i budowaliśmy wolumeny sprzedaży, zwłaszcza w obszarze bankowości dla firm. Tradycyjnie zadbaliśmy również o efektywność i koszty, choć obraz ten został zniekształcony przez znaczące rezerwy na wsparcie kredytobiorców, co może jednak ulżyć kredytobiorcom i zmniejszyć w dłuższej perspektywie nasze koszty ryzyka – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

– Przy tym stratę w trzecim kwartale traktujemy jako jednorazowe zdarzenie, a zysk netto w całym roku pozwoli nam na wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku – dodał prezes.

Bank Pekao notuje wzrost w bankowości dla firm

Jak czytamy w komunikacie banku, trzeci kwartał był kolejnym z rzędu, kiedy znacząco wzrosły wolumeny kredytowe w segmentach biznesowych. W przypadku dużych korporacji wzrost ten sięgnął 30 proc., a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID 24 proc. wobec III kwartału 2021 roku.

W III kw. 2022 bank zanotował 149 tys. nowych rachunków bieżących klientów indywidualnych, w porównaniu z 108 tys. rok wcześniej.

W samym III kw. 2022 Bank Pekao odnotował 544 mln zł straty netto, na co decydujący wpływ miały koszt wakacji kredytowych (w wysokości 2,4 mld zł, przy założeniu 85-proc. partycypacji klientów) oraz koszt FWK (Funduszu Wsparcia Kredytobiorców) (166 mln zł).

W trzech kwartałach 2022 roku Bank Pekao miał skonsolidowany zysk netto w wysokości 832 mln zł w porównaniu do 1,48 mld zł zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej.

Efektywność pod wpływem wakacji kredytowych, koszty operacyjne pod kontrolą

Jak informuje Bank Pekao, wskaźnik koszty/dochody wyniósł po III kw. 2022 roku 54,7 proc na skutek obciążenia dochodów i kosztów negatywnymi zdarzeniami jednorazowymi. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc.

Wskaźnik ROE w III kw. 2022 r. wyniósł 4,9 proc. wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 roku.

Koszty operacyjne narastająco po trzech kwartałach 2022 były o 6,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, rosnąc znacznie poniżej poziomu inflacji.

Bankowość cyfrowa pozostawała kluczowym polem aktywności banku i jego klientów

Z danych Banku Pekao wynika, że liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao urosła na koniec III kw. 2022 roku do 2,7 miliona klientów z 2,3 miliona rok wcześniej. Cel strategiczny na 2024 rok to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

Od 1 października w ofercie banku za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao dostępne są obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Można je nabywać w kanałach elektronicznych, nawet nie będąc klientem Banku Pekao, a sprzedaż zaledwie po miesiącu przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

– Traktujemy obligacje detaliczne jako uzupełnienie naszej oferty inwestycyjnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów sprzedażowych oraz z faktu, iż wraz z zakupem tego produktu trafiła do nas liczna grupa nowych klientów. Bardzo prosty, przejrzysty i przyjazny dla klienta proces zakupu na pewno nas wyróżnia – podkreśla Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

– Warto też wspomnieć, że w tym roku obchodzimy 25-lecie bankowości prywatnej Pekao i jako pierwsza uniwersalna instytucja finansowa na świecie stokenizowaliśmy sztukę, oferując unikalną kartę kredytową powiązaną z NFT oraz weszliśmy w metaverse, gdzie można podziwiać sztukę NFT w jej naturalnym cyfrowym środowisku Galerii PeoPay – dodał wiceprezes.

