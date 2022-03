Bank Pekao: płatności uchodźców z Ukrainy bez dynamicznego przeliczania walut

Bank Pekao, chcąc pomóc uchodźcom z Ukrainy, rezygnuje z dynamicznego przeliczania walut w swoich bankomatach oraz terminalach POS – podał bank we wtorkowym komunikacie.

"Bank Pekao jako Agent Rozliczeniowy obsługuje w Polsce transakcje kartami płatniczymi wydanymi m.in. przez banki ukraińskie zarówno w swoich bankomatach, jak i swoich terminalach POS, obecnych m.in. w sieci sklepów Biedronka i Hebe. W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie Bank Pekao zdecydował o zwolnieniu tych transakcji z dodatkowych kosztów przewalutowania. W tym celu dla kart wydanych przez banki ukraińskie wyłączył usługę przewalutowania transakcji (Dynamic Currency Conversion)" - podano we wtorkowym komunikacie Banku Pekao.

Jak wyjaśniono, posiadacz karty, który płaci za zakupy za granicą, ma do wyboru dwie możliwości. Może zapłacić w walucie obcej według kursu ustalonego przez bank, przez który wydana jest karta lub skorzystać z usługi natychmiastowego przeliczenia waluty. Ta druga opcja to usługa dynamicznego przewalutowania transakcji (ang. DCC - Dynamic Currency Conversion), dzięki której od razu dowiadujemy się, ile zapłacimy za zakupy w walucie naszego kraju. Jednak - jak wskazano w komunikacie - do wyliczenia DCC zazwyczaj stosowany jest wyższy kurs niż kurs obowiązujący w banku, który wydał naszą kartę.

"Dlatego tę drugą usługę, Bank Pekao wyłączył w swoich bankomatach, jak i terminalach POS, dzięki czemu osoby posługujące się ukraińskimi kartami nie są narażone na dodatkowe koszty przewalutowania" - podano w komunikacie banku.

Dodano w nim, że uchodźcy z Ukrainy mogą zakładać konta w Banku Pekao. Od 1 marca br. bank zniósł dla obywateli Ukrainy zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. Bank nie pobiera również dodatkowej prowizji ani opłaty za przewalutowanie przy transakcjach kartą do konta za granicą.

"Są one realizowane bezpośrednio po kursie organizacji płatniczych (a więc zbliżonym do średnich kursów NBP). Bank upraszcza także maksymalnie procedurę otwarcia konta dla klientów indywidualnych - wystarczy jeden dokument identyfikujący obywatela Ukrainy np. paszport" - stwierdzono w komunikacie Pekao.

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 250 mld zł aktywów.

