Bank Pekao: udział finansowy w Polimery Police to ok. 230 mln dol.

Udział finansowy Banku Pekao S. A. w projekcie Polimery Police to ok. 230 mln dolarów - poinformował w poniedziałek bank w komunikacie.

Zaznaczono, że Bank Pekao S.A. jest największym kredytodawcą oraz agentem kredytu, agentem zabezpieczeń, bankiem rachunków i podmiotem zapewniającym instrumenty hedgingowe w konsorcjum banków finansujących projekt Polimery Police. Ponadto - jak czytamy - razem z Pekao Investment Banking, bank był koordynatorem przy pozyskiwaniu finansowania projektu.

Wskazano, że projekt Polimery to jedna z największych inwestycji przemysłowych ostatnich lat w Polsce. Wartość całego finansowania udzielonego przez konsorcjum wynosi ponad 1,3 mld USD z podziałem na transze inwestycyjne i obrotowe oraz kredyt VAT. Udział Banku Pekao to równowartość około 230 mln dolarów.

Napisano, że projekt Polimery Police jest realizowany przez Grupę Azoty we współpracy z Grupą Lotos oraz koreańskimi firmami Hyundai i KIND. Celem projektu jest budowa zintegrowanego kompleksu petrochemicznego, którego moce produkcyjne wyniosą 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Wyjaśniono, że polipropylen jest jednym z najpopularniejszych tworzyw sztucznych o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu, w tym między innymi w produkcji opakowań produktów spożywczych, sprzętu medycznego czy mebli.

Jak czytamy, kompleks będzie składał się z instalacji do produkcji propylenu, instalacji do produkcji polipropylenu, terminala przeładunkowo-magazynowego, infrastruktury logistycznej (w tym rozbudowywanego portu w Policach) oraz instalacji towarzyszących. "Projekt ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, m.in. ze względu na znaczący wpływ na redukcję deficytu handlowego w obszarze tworzyw sztucznych, zwiększenie niezależności surowcowej Polski (nowy terminal paliw płynnych w Policach), zapewnienie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry i jako baza do rozwoju polskiej nauki" - czytamy.

"Cieszę się, że bierzemy znaczący udział w finansowaniu tego strategicznego, zaawansowanego technologicznie projektu i że pozostajemy bankiem pierwszego wyboru dla największych polskich firm" - mówi cytowany w komunikacie p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba. Dodał, że zbudowanie struktury finansowania dla inwestycji o tej skali wymagało koordynacji prac kilkunastu polskich, zagranicznych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz kilkunastu miesięcy pracy kompetentnych i doświadczonych zespołów projektowych.

"Grupa Pekao (...) posiada dedykowany zespół specjalizujący się w finasowaniach w strukturze projektowej, dzięki czemu jest liderem w tym sektorze w Polsce. Jako jedna z niewielu instytucji na rynku jesteśmy w stanie pełnić role doradcze, koordynacyjne i strukturyzujące w tak złożonych przedsięwzięciach" - podsumowuje dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Nieruchomości Komercyjnych Banku Pekao S.A. oraz wiceprezes Pekao Investment Banking Dieter Lobnig.