Bank Pekao uruchomi 200 mln euro na leasing dla mikro, małych i średnich firm

Pekao Leasing, spółka z grupy kapitałowej Banku Pekao, podpisał 23 czerwca z Bankiem Rozwoju Rady Europy umowę kredytu opiewającą na 200 mln euro. Cała kwota przeznaczona jest na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Finansowanie w formie leasingu jest zabezpieczone gwarancją Banku Pekao. Na preferencyjne warunki mogą liczyć firmy inwestujące w zielone aktywa oraz przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety.

Nowa transza z CEB będzie wspierać w formie leasingu zabezpieczonego gwarancją inwestycje polskich firm z sektora MŚP w środki trwałe i urządzenia produkcyjne.

Lepsze warunki finansowania otrzymają inwestycje, które przyczynią się do obniżenia emisji i energochłonności produkcji.

Bank Pekao oczekuje, że wśród beneficjentów największy udział będą miały przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników oraz mające do 10 mln euro obrotu lub aktywów ogółem.

Wpływ pandemii oraz wojny w Ukrainie na działalność polskich firm sprawił, że dla wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw leasing staje się dogodną formą długoterminowego finansowania inwestycyjnego - oceniają eksperci Banku Pekao. Nowa umowa z Bankiem Rozwoju Rady Europy ma pomóc firmom w jego skutecznym uzyskaniu.

- Stanowimy bank, który bardzo dużo robi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szukamy różnych produktów gwarancyjnych, ale też produktów kredytowych. Wiele produktów wdrożyliśmy w tym roku, też o bardzo niskim oprocentowaniu, bądź zabezpieczonych gwarancjami - komentuje Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialna za Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Czytaj: Zagraniczni inwestorzy nie tracą optymizmu. Polska jest dla nich nadal dobrym miejscem

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) ułatwia dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 42 państwach członkowskich Rady Europy. Polska, która do CEB przystąpiła w 1998 roku, znajduje się obecnie w grupie 22 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, które są beneficjentami zwiększonej skali inwestycji.

- Bank Rozwoju Rady Europy od wielu lat wspiera rozwój polskiej gospodarki, a Bank Pekao, do którego wsparcie finansowe z CEB trafia już po raz szósty, jest jednym z największych beneficjentów. W sumie nasz bank otrzyma 700 mln euro, przy czym nowa transza, którą właśnie podpisaliśmy, to 200 mln euro - wyjaśnia Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej.

Leasing zabezpieczony gwarancją

Nowa transza z CEB, przeznaczona na finansowanie Pekao Leasing, spółki-córki Banku Pekao, będzie wspierać w formie leasingu zabezpieczonego gwarancją inwestycje polskich firm z sektora MŚP w środki trwałe i urządzenia produkcyjne. Korzystne warunki finansowania otrzymają zwłaszcza inwestycje, które przyczynią się do obniżenia emisji i energochłonności produkcji.

- Klienci oczekują środków na preferencyjnych warunkach, żeby inwestować w rozwój, ekspansję i utrzymanie konkurencyjności. Te środki są związane również ze zmniejszeniem bezrobocia, tworzeniem nowych oraz zachowaniem stałych i sezonowych miejsc pracy - mówi Krzysztof Zgorzelski, prezes Pekao Leasing.

Bank Pekao oczekuje, że wśród beneficjentów największy udział będą miały przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników oraz mające do 10 mln euro obrotu lub aktywów ogółem. Z kredytu powinny też skorzystać polskie start-upy. Finansowanie promuje również przedsiębiorczość kobiet, dodatkowo premiując środki przeznaczone dla firm przez nie prowadzonych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl