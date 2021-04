Bank Pekao: usługi telekomunikacyjne oraz odzież i obuwie podbijają inflację bazową

Wyższe ceny usług telekomunikacyjnych oraz odzieży i obuwia podbijają inflację bazową - napisali w czwartek analitycy Banku Pekao, odnosząc się do danych GUS.

Jak podał w czwartek GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,2 proc. (przy wzroście cen usług o 7,3 proc. i towarów o 1,9 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,0 proc. (w tym towarów o 1,0 proc. i usług o 0,8 proc.)

Według analityków Pekao, na silniejszy od oczekiwań rynku wzrost inflacji w marcu złożyło się kilka czynników. Jednym z nich jest wyraźnie silniej niż wynikałoby to z wzorca sezonowego wzrost ceny odzieży i obuwia (4,1 proc., m/m). Drugi to wzrost cen usług telekomunikacyjnych (2,6 proc., m/m). Trzecim zaś wzrost cen w rekreacji i kulturze (0,6 proc. m/m), do czego - jak zauważają analitycy - w dużym stopniu przyczyniła się podwyżka opłat RTV.

Wskazano, że największy wpływ na wzrost cen w ujęciu rocznym miały wyższe ceny związane z mieszkaniem (wzrost o 5,1 proc. r/r) oraz koszty transportu (wzrost 5,4 proc. r/r), których wkład do inflacji CPI wyniósł odpowiednio 1,25 pkt. proc. i 0,50 pkt proc. Zaznaczono, że wzrost kosztów użytkowania mieszkania jest związany ze wzrostem cen energii elektrycznej od początku 2021 r. oraz rosnącymi cenami wywozu śmieci. Z kolei na wyższe ceny transportu składają się przede wszystkim rosnące ceny paliw w konsekwencji wyraźnie wyższych niż przed rokiem cen ropy naftowej na światowych rynkach. "W oparciu o dostępne dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła w marcu do 3,9 proc. r/r, z 3,7 proc. r/r w poprzednim miesiącu" - czytamy.

Według analityków Pekao, najbliższe miesiące przyniosą podwyższoną inflację CPI. "Szacujemy, że już w kwietniu wzrośnie ona wyraźnie powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu NBP na poziomie 3,5 proc. r/r i do końca roku będzie pozostawała powyżej 3 proc. r/r, przy dwucyfrowych wzrostach cen paliw. Inflacja bazowa powinna stopniowo obniżać się w okolice 2,5 proc. r/r na koniec 2021 r., czemu będzie towarzyszył stopniowy wzrost rocznego tempa wzrostu cen żywności" - napisano. Dodano, że pomimo podwyższonej inflacji RPP podtrzymuje dotychczasową retorykę, a jej działania są skoncentrowane na wspieraniu odbudowy koniunktury po pandemii. "Nasz bazowy scenariusz zakłada, że do końca kadencji obecnej Rady stopy procentowe pozostaną bez zmian. Rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej rozpocznie się prawdopodobnie dopiero w 2023 r." - zaznaczono.

