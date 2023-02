Bank Pekao: w całym 2023 wzrost PKB wyniesie 0,8 proc.

W całym 2023 r. wzrost PKB wyniesie 0,8 proc. – poinformowano w komentarzu ekonomistów ING BSK do wtorkowych danych GUS o wzroście PKB w ostatnim kwartale zeszłego roku.

Zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego wzrost gospodarczy w IV kw. 2022 r. liczony rok do roku wyniósł 2 proc., natomiast w stosunku do III kw. 2022 r. PKB po oczyszczeniu z czynników sezonowych realnie spadł o 2,4 proc.

Jak stwierdzili ekonomiści Banku Pekao we wtorkowym komentarzu do danych GUS, z informacji statystycznych o IV kw. 2022 r. wynika, że spożycie prywatne obniżyło się o 1,5 proc. r/r o 2,5 proc. kw/kw., inwestycje ogółem wzrosły o 4,9 proc. r/r i 1,3 proc. kw/kw.

"Z wkładów eksportu netto (+0,9 pkt. proc. r/r) i zmiany zapasów (+1,1 pkt. proc. r/r) można złożyć całość wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale" - podano w komentarzu Banku Pekao. - "(…) wkład zmiany zapasów czeka solidna korekta i to, w powiązaniu z utrzymującą się słabością konsumpcji na początku roku, w zupełności wystarczy, by dynamika PKB znalazła się na chwilę na minusie" - dodano.

Ekonomiści Banku Pekao zaznaczyli, że zmiana zapasów nie jest trwałym źródłem wzrostu gospodarczego, bo zapasy to generalnie przyszła produkcja końcowa (eksport, inwestycje lub konsumpcja), tyle że w specyficznych warunkach obowiązujących na przełomie 2021 i 2022 część ich przyrostu miała inny charakter.

"W całym 2023 wzrost PKB wyniesie 0,8 proc." - stwierdzono w komentarzu.

Dodano także, że przy omawianiu danych i prognoz PKB cały czas używa się danych podawanych w cenach stałych.

"PKB liczony w cenach bieżących w 2022 r. przyspieszał, co nie powinno być większym zaskoczeniem, zważywszy na skrajnie inflacyjne środowisko, w jakim wszystkie podmioty gospodarcze operowały. W IV kwartale deflator PKB wyniósł wg naszych obliczeń 14,9 proc. r/r - jest to 26-letni (sic!) rekord. W rachunkach narodowych dezinflacji póki co nie widać" - stwierdzono w komentarzu Banku Pekao.

