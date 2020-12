Bank Pekao wchodzi w obsługę płatności w internecie

Bank Pekao podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu 38,33 proc. akcji Krajowego Integratora Płatności (KIP) operatora systemu Tpay.com. Dzięki temu bank poszerzy ofertę akceptacji o płatności online tak, aby umożliwić w jednym miejscu ofertę bramek płatności online, terminali płatniczych i usług bankowych.

Zasady transakcji

Korzyści i synergie

Umowa przewiduje zakup przez Pekao strategicznego pakietu 38,33 proc. akcji KIP. Podpisane partnerstwo umożliwi Bankowi wejście na rynek e-commerce w 2021 r.Finalizacja transakcji będzie uzależniona od braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) co do nabycia przez Pekao akcji Tpay.Finalizacja umowy planowana jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.Doradcami Pekao w procesie zakupu akcji KIP byli: Rymarz-Zdort (doradztwo prawne), Deloitte (podatkowe i finansowe due diligence), PwC (doradztwo transakcyjne).Działalność Pekao w obszarze e-commerce będzie obejmować oferowanie usługi płatności dotychczasowym i nowym klientom biznesowym Banku, cross-selling usług acquiringu w zakresie terminali POS, a także ofertę płatności odroczonych i pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych, realizujących płatności online oraz ofertę usług bankowych dla dotychczasowych i nowych klientów Tpay.Partnerstwo, wsparte zaawansowaną technologią i dostępem do zintegrowanych kanałów płatności Tpay oraz do innowacyjnych rozwiązań w mobile i digital Pekao, pozwoli na zbudowanie ekosystemu usług płatniczo-finansowych.Po trzech kwartałach 2020 r. bank Pekao S.A. osiągnął zysk netto w wys. 917 mln zł, to spadek o 38 proc. wobec tego samego okresu roku 2019, kiedy zysk netto wyniósł 1,48 ml zł.Na koniec września 2020 r. bank posiadał 733 oddziały, to o 10 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy miał 809 oddziałów.Krajowy Integrator Płatności działa na polskim rynku płatności online od ponad 10 lat. Spółka ma status krajowej instytucji płatniczej i jest podmiotem regulowanym przez KNF. Flagowym produktem Spółki jest system szybkich płatności internetowych Tpay (wcześniej Transferuj.pl).KIP jako pierwszy w Polsce wdrożył Google Pay i Visa Checkout. Spółka współpracuje z ponad 50 tys. zarejestrowanych podmiotów. Swoim klientom zapewnia następujące metody płatności: przelewy internetowe, e-transfery, karty płatnicze, płatności ratalne oraz płatności mobilne za pomocą kodów QR i BLIK oraz SMS premium.System umożliwia pełną automatyzację przyjmowania płatności i bezzwłoczną realizację zamówień. Na mocy decyzji KNF z 31 lipca 2020 r., KIP świadczy usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz dostępu do informacji o rachunku (AIS), czyli tzw. otwartej bankowości.