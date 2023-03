Bank Pekao: wynik roku 2022 pod silnym wpływem zdarzeń jednorazowych

W 2022 r. zysk Banku Pekao wyniósł 1,718 mld zł. Jak powiedział w czwartek wiceprezes banku Paweł Strączyński, wynik ubiegłoroczny jest pod silnym wpływem zdarzeń jednorazowych.

Bank Pekao poinformował w czwartek, że w 2022 r. odnotował 1,718 mld zł zysku netto wobec 2,175 mld zł zysku netto rok wcześniej. W stosunku do 2021 r. oznacza o spadek o 457 mln zł. Wynik odsetkowy netto banku wyniósł 10,2 mld zł w stosunku do 5,66 mld zł w 2021 r.

"Cały wynik jest pod silnym wpływem zdarzeń jednorazowych" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński. "Sam wynik odsetkowy jest wyższy o 4,5 mld zł, natomiast wpływ zdarzeń jednorazowych - wakacji kredytowych, odpisów na kredyty frankowe, wpłat na system ochrony banków i na system wsparcia kredytobiorców oraz nowe rezerwy, zawiązane ze względu na konieczność zwrotu odsetek za okres, kiedy marża była podwyższana do czasu ustanowienia hipoteki - pokrył się z wysokością dodatkowych dochodów odsetkowych, stąd spadek zysku o 457 mln zł" - dodał.

Marża odsetkowa banku w 2022 r. wyniosła 4,04 proc. w stosunku do 2,39 proc. w 2021 r. Jednak w roku bieżącym marża odsetkowa banku powinna się obniżyć. I nie będzie to wyłącznie skutkiem oczekiwanej przez Bank Pekao obniżki stóp procentowych o 25 pkt. bazowych, co powinno nastąpić pod koniec roku.

"Najsilniejszym czynnikiem będzie wzrost kosztów odsetkowych. Niezależnie od tego, czy nastąpi obniżka i jak wpłynie ona na poziom stóp rynkowych, to będzie ona niewielka, bo o 25 pkt. bazowych, więc jej wpływ na marżę będzie niewielki. Dużo ważniejszy będzie wzrost kosztów odsetkowych i to ten czynnik będzie skutkował obniżaniem marży odsetkowej o więcej niż 25 pkt. bazowych" - powiedział prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Bank Pekao w 2022 r. zwiększył poziom rezerw na kredyty frankowe o 1,6 mld zł i w efekcie wynosi on obecnie 2,1 mld zł przy portfelu kredytów w tej walucie o wartości 2,6 mld zł. To oznacza, że rezerwy pokrywają poziom portfela kredytów frankowych w 82,3 proc. Jednak bank chce zaproponować w swoim klientom program ugód, który ma zostać uruchomiony w tym roku.

"Cały sektor będzie musiał zawiązać dodatkowe rezerwy na kredyty frankowe, będzie to robił pod wpływem rosnącej liczby pozwów napływających do sądów, a także oczekiwanej decyzji TSUE. Pytanie jest o popularność ugód - wyciągnęliśmy wnioski z tego, co widać na rynku, a więc wiemy, że jeśli chcemy ugód z klientami, to muszą one być w miarę hojne. Jednocześnie chcemy ugody wykorzystać, bo po jej zawarciu staje się ona kosztem podatkowym, a więc pojawia się korzyść podatkowa" - powiedział Leszek Skiba.

Bank Pekao w 2022 r. zanotował spadek wartości portfela kredytowego - o 7 proc. rok do roku. Wartość portfela kredytów hipotecznych spadła z nieco ponad 65 mld zł do nieco ponad 61 mld zł, stopniały także kredyty gotówkowe (o ponad 730 mln zł) oraz pozostałe kredyty detaliczne (o 1,2 mld zł). Według prognoz przedstawicieli banku w tym roku sprzedaż kredytów detalicznych będzie również słaba, co spowoduje, że ich portfel nadal będzie się kurczył. Na konferencji prasowej podano także, że bank zamierza w tym roku zaoferować kredyty oparte na nowym wskaźniku referencyjnym, WIRONie.

"Jesteśmy przygotowani, żeby w II połowie roku zaproponować sprzedaż kredytów na WIRONie, a do tego czasu będziemy ofertować zarówno kredyty powiązane z WIBORem, jak i kredyty na stopę stałą. W tej ostatniej dziedzinie nie odbiegamy od rynku, obecnie ok. połowa kredytów sprzedawanych przez nas jest oparta na stałej stopie" - powiedział prezes Skiba.

Bank podał także, że spełnia wymogi warunkujące wypłatę dywidendy za 2022 r.

"Spełniamy wymagania dotyczące wypłaty zarówno dywidendy na poziomie 50 proc. zysku, jak i 75 proc., ale ostateczna rekomendacja zarządu zostanie sformułowana, kiedy zakończymy nasze wyliczenia. Bank Pekao chce pozostać bankiem dywidendowym i zamierza wypłacać dywidendę na poziomie zapisanym w naszej strategii, a więc między 50 a 75 proc. Jeśli nie dojdzie do zdarzeń nadzwyczajnych, to w 2023 r. będziemy proponować wypłatę dywidendy" - powiedział wiceprezes Strączyński.

