Bank Pekao: wyniki przemysłu i handlu zapowiadają dwucyfrowy wzrost PKB w II kwartale

Zgodnie z oczekiwaniami, w kwietniu dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej ponownie wystrzeliły. PKB w II kwartale podąży tą samą drogą i wzrośnie o ok. 11 proc. r/r. – napisano w komentarzu Banku Pekao do poniedziałkowych danych GUS.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał dane o produkcji sprzedanej przemysłu i o handlu detalicznym w kwietniu.

"Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, w kwietniu dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej ponownie wystrzeliły (do 44,5 proc. r/r i 21,1 proc. r/r). Winna temu jest przede wszystkim niska baza z poprzedniego roku, która dodała, odpowiednio, 20 i 15 pkt. proc. do rocznych dynamik tych kategorii. Wg naszych szacunków, PKB w II kwartale podąży tą samą drogą i wzrośnie o ok. 11 proc. r/r." - napisano w komentarzu Banku Pekao do danych GUS.

Ekonomiści Banku Pekao zwrócili uwagę, że liczona z wyłączeniem czynników sezonowych i kalendarzowych dynamika miesięczna produkcji (-0,4 proc. m/m) jest z kolei w zupełności spójna z wysoką bazą wygenerowaną przez poprzedni miesiąc (+2,3 proc. m/m).

"Po kwietniu b.r. zatem produkcja ponownie zbliżyła się do wieloletniego trendu i naszym zdaniem jest to dobry trop jeśli chodzi o oczekiwania na kolejne miesiące. Trajektoria przemysłu w średnim okresie jest wyznaczona przez zdolności produkcyjne w kraju i zagranicą (w ostatnich miesiącach nie były one podnoszone) oraz przez zmiany struktury produkcji, które może wywołać powrót przedpandemicznych wzorców konsumpcji. Najbardziej prawdopodobny scenariusz naszym zdaniem to systematyczny dryf produkcji dóbr konsumenckich trwałych w bok przy jednoczesnym odbiciu tych kategorii przemysłu, które w poprzednich miesiącach radziły sobie gorzej (np. produkcja dóbr inwestycyjnych)" - napisano w komentarzu Banku Pekao.

Dane o sprzedaży detalicznej, zdaniem Banku Pekao, okazały się gorsze niż oczekiwano.

"Sprzedaż detaliczna tymczasem rozczarowała, rosnąc o 21,1 proc. r/r wobec oczekiwań wzrostu o ok. 25 proc. r/r. Nasza pesymistyczna prognoza (+22,2 proc. r/r) okazała się odrobinę zbyt optymistyczna. W kwietniu w drogę niskiej bazie z poprzedniego roku weszły obowiązujące przez cały miesiąc obostrzenia epidemiczne w handlu, wskutek których sprzedaż w samym tylko kwietniu obniżyła się o 6,8 proc. m/m (po wyłączeniu czynników sezonowych o kalendarzowych)" - napisano w komentarzu.

Jednym z powodów gorszego wyniku sprzedaży detalicznej były ograniczenia handlu, wprowadzone w kwietniu, które różniły się nieco od tych, które obowiązywały poprzednio.

"Po pierwsze, zmiana zachowań konsumenckich była niemal wyłącznie wymuszona odgórnie, a sprzedaż w kategoriach nie dotkniętych bezpośrednio obostrzeniami kształtowała się na normalnym poziomie. Tutaj zatem niska baza z poprzedniego roku zrealizowała się zgodnie z oczekiwaniami. Dzięki temu sprzedaż samochodów wzrosła 2,2-krotnie, sprzedaż żywności wzrosła o 8,8 proc. r/r, a sprzedaż paliw o 23,5 proc. r/r (w cenach stałych). Po drugie, odmienny moment wprowadzania obostrzeń sprawił, że większa część spadków sprzedaży odzieży i obuwia zrealizowała się w zeszłym roku w marcu, a praktycznie cały spadek sprzedaży mebli i sprzętu RTV i AGD wydarzył się w tym roku w kwietniu. W konsekwencji dynamiki roczne tych kategorii spadły, odpowiednio, z +93 do +76 proc. r/r oraz z +49 do 10 proc. r/r." - napisano w komunikacie Banku Pekao.

Maj, jak prognozują ekonomiści Pekao, przyniesie kolejne dobre dane o gospodarce.

"Maj przyniósł ponowne otwarcie galerii handlowych i skokowy wzrost wydatków konsumentów - wg naszych wstępnych szacunków nawet silniejszy niż rok wcześniej. W konsekwencji, dynamika sprzedaży detalicznej powinna ukształtować się w maju na zbliżonym poziomie do kwietnia. W przemyśle z kolei odwrócenie bazy statystycznej sprowadzi dynamikę produkcji do ok. 25-26 proc. r/r. Momentum aktywności w polskiej gospodarce jest jednak bardzo silne, a wzrost gospodarczy w całym kwartale może wg naszych obecnych prognoz sięgnąć nawet 11 proc. r/r." - napisano w komentarzu Banku Pekao.

