Bank Pekao zaczyna przenoszenie danych klientów Idea Banku

W dniach 19-22 listopada 2021 r. Bank Pekao przeniesie dane i produkty klientów Idea Banku do swoich systemów operacyjnych – poinformował Bank Pekao w środowym komunikacie. Dodał, że w tym czasie dostęp do rachunków będzie ograniczony.

Bank Pekao zapowiedział, że w dniach 19-22 listopada br. wystąpią przerwy techniczne w dostępie do systemów bankowych także dla obecnych klientów indywidualnych i firmowych Banku Pekao w związku z zaawansowaną technologicznie operacją migracji danych i koniecznością niezbędnych prac informatycznych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Serwis internetowy Pekao24, aplikacja PeoPay, Pekao24Makler oraz platforma eTrader Pekao będą niedostępne od godziny 15:00 20 listopada do godziny 12:00 21 listopada. Serwis internetowy PekaoBiznes24, aplikacja mobilna i usługa Pekao Connect będą niedostępne od 19 listopada od godziny 22:00 do 22 listopada do godziny 6:00.- W czasie przerwy technicznej klienci Banku Pekao nie będą mogli realizować transakcji BLIK oraz płatności internetowych Pay-by-link ani płatności internetowej kartą z potwierdzeniem autoryzacji w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. W tym czasie na infolinii banku będzie można tylko zastrzec kartę. Płatności kartami w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów będą działać prawidłowo" - wyjaśniono w komunikacie.

Bank Pekao przypomniał także, że od 13 października wysyłał nowe karty debetowe i kredytowe, które klienci byłego Idea Banku mogą aktywować od 21 listopada. Karty kredytowe wydane przez Idea Bank przestaną być aktywne 22 listopada, a karty debetowe - 26 listopada.



Aby zachować ciągłość w dostępie do środków, nową kartę kredytową najlepiej aktywować w dniach 21-22 listopada, wykonując transakcję z użyciem kodu PIN przesłanego pocztą. Z kolei nową kartę debetową najlepiej aktywować do 26 listopada. Z nowej karty debetowej będzie można korzystać z PIN-em ze "starej" karty.

Jak przypomniano w komunikacie Pekao, Idea Bank został poddany procesowi przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. 31 grudnia ubiegłego roku BFG ogłosił, że Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. Tym samym rozpoczął się proces migracji klientów z jednej instytucji do drugiej.