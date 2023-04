Bank Pekao zaskoczył dużym wzrostem zysku

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 1,44 miliarda złotych co oznacza wzrost o około 60 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego. Decydujące znaczenie dla takiego wyniku miała poprawa wyniku odsetkowego

Bank Pekao jest na dobrej drodze do realizacji założonej strategii na lata 2021-2024.

W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż obligacji Skarbu Państwa przekroczyła 1,2 miliarda złotych.

Poprawa wyniku odsetkowego pozwoliła wypracować taki zysk netto.

Zysk netto grupy Banku Pekao w pierwszym kwartale wyniósł ponad 1,44 miliarda złotych wobec 907 milionów w analogicznym okresie roku ubiegłego. To wynik zdecydowanie lepszy od oczekiwań analityków.

Bank w komentarzu do wyników podał, że decydujące znaczenie dla wzrostu wyniku netto miała poprawa wyniku odsetkowego przy równoczesnym braku obciążeń nietypowymi zdarzeniami. To oznacza, że spółka jest na dobrej drodze do realizacji przyjętej strategii na lata 2021-2024.

Wynik odsetkowy w pierwszym kwartale wyniósł 2,77 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 34 procent w ujęciu rok do roku. W tym czasie marża odsetkowa wzrosła do 4,15 procent z 4,13 procent. Dochody z prowizji bankowych wyniosły niemal 686 milionów złotych, a działalność operacyjna przyniosła 3,56 miliarda złotych dochodów o 26 procent więcej niż w pierwszym kwartale 2022 roku.

Banki dostrzegają zwiększenie zainteresowania ofertą kredytów hipotecznych

- Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego oraz pogorszenia się marży odsetkowej ze względu na rosnący w portfelu udział lokat terminowych i kont oszczędnościowych - poinformował bank w komunikacie.

Ważne podkreślenia jest powolna odbudowa rynku kredytów hipotecznych. Po trudnym minionym roku można dostrzec zwiększone zainteresowanie klientów pożyczkami na zakup mieszkań, domów i działek. Pomimo podwyższenia pułapu wkładu własnego oraz wyższych cen, w dużym stopniu indeksowanych poziomem inflacji pojawia się popyt na nieruchomości co Bank Pekao stara się wykorzystać.

W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła około 679 milionów złotych i była wyższa o 57 procent w ujęciu do czwartego kwartału 2022 roku. Ogólnie zaś kredyty i pożyczki ogółem wyniosły 174,7 miliardy złotych co oznacza wzrost o 1,6 procent w stosunku do analogicznego kwartału w roku minionym.

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny były o 75,5 miliona złotych niższe co wpłynęło pozytywnie na zysk netto

Kredyty klientów detalicznych wynosiły 75,7 miliarda złotych i były wyższe rok do roku o 7,5 procent, klienci korporacyjni i biznesowi mieli zaciągnięty dług około 99 miliardów złotych co oznacza także wzrost o 3,5 procent. W okresie od stycznia do marca 2023 roku bank pozyskał 164 tysiące nowych klientów, którzy założyli konta.

Składki na BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w pierwszym kwartale wyniosły 191,7 miliona złotych i były o 75,5 miliona niższe od wpłat w analogicznym okresie roku minionego.

Od stycznia 2023 roku w placówkach Banku Pekao klienci mogą nabywać obligacje Skarbu Państwa. W okresie pierwszego kwartału sprzedano obligacje o różnym okresie zapadalności za ponad 1,2 miliarda złotych.

Od początku roku Bank Pekao ma w swojej ofercie obligacje detaliczne Skarbu Państwa

Bank Pekao wchodzi w skład indeksu największych spółek warszawskiej giełdy - WIG20. Notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od czerwca 1998 roku.

Głównymi akcjonariuszami banku są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) - z pakietem 20 procent, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) - ma 12,,80 procent akcji, Nationale-Nederlanden PTE - dysponuje 6,40 procentami, PTE Allianz Polska - ma 5,91 procent oraz Fundusz BlackRock - 5,04 procent akcji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl