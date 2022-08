Bank PKO BP od 1 sierpnia wprowadził podwyżkę oprocentowania niektórych lokat

Od 1 sierpnia br. PKO Bank Polski podnosi oprocentowanie lokat półrocznych na nowe środki, lokaty mobilnej oraz lokaty dla seniorów 60+ - podał bank w poniedziałkowym komunikacie.

Jak stwierdzono w informacji prasowej, oprocentowanie lokaty mobilnej, zakładanej na 3 miesiące, wynosi od 1 sierpnia 6 proc. w skali roku. Lokatę tę można założyć w aplikacji mobilnej IKO, przy czym kwota depozytu nie może przekroczyć 50 tys. zł a klient może posiadać jedną aktywną lokatę. Z kolei oprocentowanie lokat na nowe środki, zakładanych na 6 miesięcy, wynosi 6 proc. w skali roku dla klientów indywidualnych oraz 6,5 proc. w skali roku dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej PKO.

"Z satysfakcją obserwujemy, że nasze działania w zakresie poszerzania oferty depozytowej, są doceniane przez klientów. Istotnie wzrosła sprzedaż lokat, dodatkowo klienci coraz częściej korzystają z promocyjnych depozytów przy okazji inwestycji w fundusze" - powiedział cytowany w informacji prasowej dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim Rafał Madej.

Z kolei, jak wynika z informacji prasowej, oprocentowanie lokaty w ramach Autolokacji III od 1 sierpnia wynosi 7 proc. w stosunku rocznym. Autolokacja to program, który zakłada ulokowanie minimum 10 tys. zł na lokacie 6 miesięcznej, z której w momencie uruchomienia programu i po kolei co miesiąc , 1/7 lokaty jest przenoszona do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego.

