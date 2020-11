Bank PKO BP zaangażowany w budowę dwóch tymczasowych szpitali

Bank PKO BP jest zaangażowany w budowę dwóch tymczasowych szpitali, jeden powstanie w województwie małopolskim, a drugi w wielkopolskim - poinformował podczas konferencji wynikowej banku prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Bank PKO BP otrzymał decyzję premiera w zakresie wsparcia budowy szpitali tymczasowych. - Te szpitale są realizowane przez naszych projekt menedżerów na poziomie lokalnym, wpieranych przez pracowników centrali PKO BP - powiedział Zbigniew Jagiełło.

Dodał, że chodzi o to, aby sprawnie i szybko doprowadzić do powstania takiego szpitala tymczasowego według uzgodnień z Ministerstwem Aktywów Państwowych.

Wskazał na umowę z PKO BP w zakresie pokrycia wszelkich niezbędnych wydatków związanych z utworzeniem takiego szpitala.

Grupa PKO Banku Polskiego podała w środę, że w pierwszych III kwartałach 2020 roku wypracowała 2,02 mld zł zysku netto, a zysk netto w III kw. wyniósł 712 mln zł.

Jak powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło podczas konferencji online, mimo pandemii bank jest oazą stabilności i przewidywalności, a wynik za trzeci kwartał br. jest tradycyjnie zgodny z oczekiwaniami.

"Tak będzie również w przyszłości. Uważamy, że bardzo dobrze dajemy sobie radę w tym trudnym okresie zmagań z pandemią koronawirusa. Jako bank jesteśmy dobrze przygotowani z naszymi działaniami dotyczącymi digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji wielu procesów po stronie banku, jak i też w relacjach z klientami. Nasza praca w tym obszarze wykonana w poprzednich latach procentuje i będzie procentować w najbliższych miesiącach" - powiedział.

Szef PKO BP wyjaśnił, że pracownicy banku mogą efektywnie korzystać z różnych modeli pracy zdalnej, hybrydowej, wymieniając się zespołami w placówkach banku, tam gdzie jest to możliwe. "Jednocześnie klienci mogą korzystać z naszych najlepszych rozwiązań dostępu do swoich rachunków zdalnie, mogą dokonywać wielu transakcji bez potrzeby angażowania pośredników, jakimi są nasi doradcy, mogą również z naszymi doradcami nawiązywać kontakt wideo, telefoniczny, mailowy. To wszystko doskonale funkcjonuje" - zapewnił Jagiełło.

Prezes dodał, że bank angażuje się tradycyjnie w prace na rzecz społeczności lokalnych, czy ogólnokrajowych. Poinformował, że w roku 2020 bank przeznaczył ok. 25 mln złotych na wsparcie "społeczeństwa polskiego w okresie pierwszej fali pandemii".

"Obecnie realizujemy dwa takie duże wyzwania organizacyjne - głównie związane ze wsparciem naszego zespołu kontaktów z klientami w zakresie funkcjonowania infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Od kilkunastu dni, podpisując umowę z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, realizujemy działania usprawniające komunikację obywateli z tą instytucją" - powiedział Jagiełło.

PKO Bank Polski poinformował, że jest dobrze przygotowany do działania w warunkach jesiennego wzrostu zachorowalności.

"Pracownicy banku, tam gdzie to możliwe, pracują w formie zdalnej. Od początku roku bank przeznaczył 26,5 mln zł na ułatwienie pracy w takiej formie. Zakupił dodatkowe laptopy, usługi telekomunikacyjne oraz wdrożył Microsoft Teams - aplikację ułatwiającą zdalną organizację spotkań. Praca pozostałych osób została zorganizowana tak, aby maksymalnie zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa" - napisano w komunikacie.

Dodano, że oprócz rotacyjnego systemu pracy pomoże w tym zabezpieczenie stanowisk obsługi klientów, środki ochrony osobistej i dodatkowe usługi dezynfekcyjne, na których zakup bank przeznaczył od początku roku 29,8 mln zł.