Bank PKO BP zasili Koleje Dolnośląskie kwotą 422 mln zł na zakup 19 nowych pociągów PESA i NEWAG o napędzie elektrycznym i hybrydowym - poinformowano podczas czwartkowej konferencji prasowej poświęconej zakupowi nowego taboru przez KD.

Ekologiczna flota Kolei Dolnośląskich (KD) zwiększy się tym samym z 32 do 51 pojazdów, całość taboru natomiast powiększy się do 74 pojazdów. Na zakup nowych pociągów dla Kolei Dolnośląskich Bank PKO BP przekazał spółce 442 mln zł.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podziękował za współpracę obecnemu podczas konferencji szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałowi Dworczykowi, podkreślając, że Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej rozwijających się obecnie regionów w Polsce i Europie.

"Zakup nowoczesnego taboru zwiększy w zdecydowany sposób ofertę transportową dla naszych mieszkańców. Chodzi o to, by szybko o bezpiecznie przemieszczać się do miejsc pracy, do szkoły, mieszkając niekoniecznie w dużych aglomeracjach. To jest nasz projekt cywilizacyjny" - mówił Przybylski.

Michał Dworczyk przypomniał, że w ramach współpracy z Dolnym Śląskiem spółka PKP przekazała Kolejom Dolnośląskim już ponad 200 km trakcji, które są rewitalizowane i uruchamiane również w miejscowościach, które do tej pory nie miały dostępu do komunikacji kolejowej.

"To przekłada się na poprawę sytuacji skomunikowania części Dolnego Śląska. Bardzo się cieszę, że te linie są rewitalizowane na południu Dolnego Śląska w miejscach, gdzie z tą komunikacją do niedawna było o wiele gorzej" - powiedział Dworczyk.

Szef KPRM podziękował również za dobrą współpracę prezesowi banku PKO BP Zbigniewowi Jagielle i wskazał, że inwestycje z Kolejami Dolnośląskimi to nie jest jedyny obszar współpracy na Dolnym Śląsku.

"Także inwestycje sportowe dzięki współpracy z PKO BO mogą być finansowane. Jestem przekonany, że też szereg poważnych kolejnych inwestycji, które będą realizowane na Dolnym Śląsku będą mogły oczekiwać na wsparcie i taką współpracę z największym polskim bankiem" - powiedział Dworczyk.

"Bardzo się cieszę, że nowoczesne pojazdy firmy PESA trafią na linie kolejowe Dolnego Śląska. Ja chciałbym tylko poprosić, o ile to będzie oczywiście możliwe, aby jedną z pierwszych linii, po której te pociągi mogłyby jeździć, była linia kolejowa Wrocław-Międzylesie" - powiedział prezes banku PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Wyjaśnił, że wówczas pociągi będą mogły się zatrzymywać na stacjach Warkocz, Strzelin, Biały Kościół, na których tysiące razy wysiadał jeżdżąc do szkoły.

"Te pojazdy umożliwią dojazd do pracy, do szkoły.(...) mam nadzieję, że na tych stacjach mieszkańcy Dolnego Śląska będą często wsiadali i wysiadali do nowoczesnych pociągów" - powiedział Jagiełło.

Jak podano, dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu zostanie zakupionych 6 pojazdów trójczłonowych z firmy NEWAG oraz 13 pojazdów pięcioczłonowych z firmy PESA marki Elf2.

Prezes KD Damian Stawikowski podkreślił, że dzięki zawartym umowom z PKP BP transport kolejowy na Dolnym Śląsku czeka skok cywilizacyjny.

"w dobie obecnego kryzysu, jaki w dobie pandemii prawdopodobnie będzie nas czekał, my zlecamy zamówienia polskim firmom za kwotę ponad 550 mln złotych. Dla naszych firm krajowych NEWAG a także PESA to jest największe zamówienie. Dzięki temu nasi mieszkańcy będą jeździli komfortowymi pojazdami. Dzięki temu za 2-3 lata wszystkie pojazdy na Dolnym Śląsku będą tylko nowe" - powiedział Stawikowski.

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda ocenił, że zakup nowego taboru od bydgoskiej firmy PESA przełoży się na rozbudowę taboru i tym samym rozszerzenie dostępności połączeń kolejowych również w lokalizacjach, które wcześniej były komunikacyjnie wykluczone.

"Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju się wyprostuje. Dane statystyczne pokazują, że Dolnoślązacy bardzo sobie cenią ten rodzaj transportu, jakim jest kolejowy transport pasażerski. Bardzo szybko wracają do pociągów i mamy nadzieję, że w przyszłości będą mogli dalej bezpiecznie i komfortowo podróżować, korzystając z nowoczesnego taboru Kolei Dolnośląskich" - powiedział Myrda.

