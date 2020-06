Bank PKO: pandemia spowodowała spadek popytu na łososie

Pandemia koronowirusa spowodowała znacznie zmniejszenie popytu na łososie. Polska jest największym odbiorcą świeżych łososi z Norwegii. Spadki mogą odbić się negatywnie na polskim eksporcie przetworów z tej ryby - informują analitycy PKO BP.

Po wzrostach w 2019 i na początku 2020 r. ceny łososia atlantyckiego odnotowały znaczące spadki w kwietniu (o - 35 proc. r/r) i maju (o -11 proc. r/r). Wynikały one ze znaczącego zmniejszenia popytu na świecie, będącego skutkiem pandemii COVID-19 - wyjaśniają analitycy.

Według norweskiego urzędu statystycznego, eksport łososia z tego kraju w kwietniu zmniejszył się o 6,4 proc. r/r po spadku o 0,3 proc. r/r w pierwszym kwartale tego roku. Największe obniżki odnotowano w sprzedaży do Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji i do USA.

"Skala dynamiki eksportu według krajów sugeruje istotne odziaływanie pandemii COVID-19 na rynek łososia" - czytamy w w biuletynie Agro Navigator.

Lockdown w sektorze HoReCa, który zagospodarowywał znaczącą część produkcji łososi hodowlanych, znacząco ograniczył zakupy wśród głównych importerów. FAO szacuje spadek popytu z tego tytułu o co najmniej 15 proc. Co więcej, pogorszenie sytuacji ekonomicznej konsumentów oraz niepewność na rynku pracy, ograniczają zakupy przez gospodarstwa domowe.

Warto jednak odnotować, że w kwietniu wzrosła norweska sprzedaż łososi świeżych i schłodzonych do Chin (aż o 92 proc. r/r) po niemal 40 proc. spadku w pierwszych kwartale br., co wynikało z odmrażania chińskiej gospodarki i odbudowy łańcuchów dostaw po wybuchu pandemii COVID-19 w tym kraju.

"Sprzedaż do Polski, która jest największym odbiorcą łososi świeżych z Norwegii, wciąż notowała wzrosty, co jednak wiąże się z istotnym udziałem przetwórstwa w zakupach z Norwegii. Spadki popytu mogą odbić się jednak negatywnie na polskim eksporcie przetworów z łososia" - prognozują analitycy.

W Polsce znaczna część zakupionego łososia jest wędzona lub przetwarzana, a następnie sprzedawana do innych krajów - głównie do Niemiec.

Z dostępnych danych Eurostatu wynika, że w styczniu i lutym eksport łososi wędzonych z Polski spadł o 2,7 proc. r/r wobec wzrostu o 9,5 proc. r/r w 2019, a spadek dotyczył głównie wywozu do Włoch i Francji.

Mimo zawirowań na rynku, widać pewne oznaki jego stabilizacji. Koniec maja wzrosła dynamika cen łososi. Na poziom cen będzie miała wpływ mniejsza dynamika produkcji oraz rosnące koszty hodowli w Norwegii.

FAO ocenia, że światowa produkcja łososi w 2020 wzrosnąć może o 2-3 proc. r/r wobec wzrostu o ok 7 proc. r/r w 2019. Wyższej produkcji oczekuje się głównie w Chile (+5 proc. r/r). W Norwegii będącej globalnym liderem w produkcji łososi hodowlanych wzrost może wynieść ok. 2 proc. rok do roku.