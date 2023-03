Bank PKO: ponad 1,4 mld euro nadwyżki na rachunku bieżącym w styczniu

W styczniu rachunek bieżący miał ponad 1,4 mld euro nadwyżki, co było najlepszym miesięcznym wynikiem od końca 2020 - podał w czwartkowym raporcie PKO Bank Polski. Analitycy zauważyli, że w ujęciu 12-miesięcznym relacja deficytu bieżącego do PKB była najkorzystniejsza od marca 2022 r.

NBP podał w czwartek, że saldo rachunku bieżącego w styczniu 2023 r. było dodatnie i wyniosło 6,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5 mld zł. NBP poinformował także, że saldo obrotów towarowych wyniosło 5,8 mld zł.

W opinii ekonomistów PKO BP dane dotyczące rachunku bieżącego dowodzą, że "materializuje się oczekiwana poprawa bilansu płatniczego". Wskazali, że w styczniu rachunek bieżący miał 1 mld 429 mln euro nadwyżki, co było najlepszym miesięcznym wynikiem od końca 2020. Natomiast w ujęciu 12-miesięcznym relacja deficytu bieżącego do PKB obniżyła się do 2,7 proc. z 3,1 proc. po grudniu 2022 i była najkorzystniejsza od marca 2022. "Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego wyniosło -2,1 proc. PKB" - czytamy w raporcie PKO BP.

Według autorów opracowania poprawa równowagi zewnętrznej w styczniu była konsekwencją pierwszej od półtora roku nadwyżki handlowej, równej 1 mld 225 mln euro. Dodali, że w porównaniu z grudniem wyhamowała zarówno dynamika eksportu (do 10,8 proc. r/r z 11,5 proc. r/r) jak i importu (do 3,1 proc. r/r z 12,1 proc. r/r). "NBP zauważa, że hamowanie dotyczyło zarówno kategorii nominalnych, jak i realnych, więc nie jest tylko konsekwencją normalizacji cen w handlu międzynarodowym" - wskazano, zaznaczając, że import w styczniu rósł najwolniej od początku 2021, "co należy wiązać z normalizacją cen surowców, odwróceniem cyklu zapasów i słabym popytem konsumpcyjnym".

Z kolei eksport - jak wskazali analitycy - rósł dzięki wyższym obrotom w branży motoryzacyjnej, co jest skutkiem odblokowania globalnych łańcuchów dostaw, które ograniczały produkcję w motoryzacji w minionym roku. "Publikowany przez NYFed indeks zaburzeń podażowych spadł w lutym poniżej długookresowej średniej, po raz pierwszy od końca 2019. Dane wpisują się w nasze średnioterminowe oczekiwania - spodziewamy się dalszego osłabienia dynamiki importu oraz utrzymania wzrostów eksportu, m.in. dzięki odblokowywaniu łańcuchów dostaw oraz wcześniejszym inwestycjom dokonywanym w Polsce w ramach nearshoringu, a także ostatnio w ramach friendshoringu" - napisali autorzy raportu.

Ekonomiści zaznaczyli, że "w pozostałych częściach bilansu płatniczego utrzymały się dotychczasowe tendencje, czyli nadal mamy wysoką (+5,6 proc. PKB) nadwyżkę w usługach oraz głęboki (-4,5 proc. PKB) deficyt w dochodach pierwotnych. Te ostatnie obejmują jednak zyski inwestorów bezpośrednich, które wracają do Polski jako FDI na rachunku finansowym. Skumulowany napływ FDI nieco się obniżył, ale i tak stanowi 3,9 proc. PKB i z nawiązką finansuje deficyt CAB, potwierdzając brak problemów z finansowaniem deficytu bieżącego i brak zależności gospodarki od napływu kapitału spekulacyjnego" - podano.

