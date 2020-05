Bank Pocztowy: kwiecień br. najgorszy dla polskiego przemysłu w ostatnich kilkudziesięciu latach

Tegoroczny kwiecień zapisuje się jako najgorszy dla polskiego przemysłu w ostatnich kilkudziesięciu latach. Spadek produkcji w ujęciu rocznym jest bezprecedensowy, znacznie głębszy od spadków notowanych po wybuchu kryzysu w 2008 r. - wskazała w komentarzu do czwartkowych danych GUS, główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

GUS podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 24,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 25,5 proc.

"Ogólnie rzecz biorąc głębokie spadki produkcji wynikały, jak wskazali respondenci w ankietach GUS, częściowo ze spadku liczby zamówień w związku z epidemia koronawirusa, a także po części, ze zmiany wymiaru etatów pracowników, czy ich przebywaniu +na postojowym+" - komentuje Kurtek.

"Z kwietniowych danych dotyczących przemysłu wyłania się bardzo ponury obraz PKB w drugim kwartale br. W kolejnych dwóch miesiącach, tj. maju i czerwcu, odczyty powinny być już lepsze, niemniej jednak nadal będą to wartości ujemne. Wiadomo bowiem, że zamówienia wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki będą się zwiększać, ale bardzo powoli" - dodaje ekonomistka.

Jej zdaniem bardzo ważne będzie to, jak sytuacja gospodarcza rozwinie się zagranicą, w tym u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech.

"Perspektywy są póki co dość słabe. PKB w drugim kwartale br. skurczy się, wg. moich prognoz, o co najmniej 8,0 proc. rok do roku. W całym 2020 r. recesja może wynieść co najmniej 3,5 proc." - uważa Kurtek.

Ekonomistka zwróciła uwagę, że hibernacja gospodarki przez pełny miesiąc spowodowała, że spadki zanotowano we wszystkich czterech obszarach przemysłu raportowanych przez GUS, w tym największy w przetwórstwie przemysłowym (o 27,5 proc. rok do roku), mającym jednocześnie największy udział w produkcji.

Ekonomistka poinformowała, że według GUS, spadek produkcji sprzedanej w kwietniu br. w porównaniu do kwietnia 2019 r. odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, a największy dotyczył produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 78,9 proc.), maszyn i urządzeń (o 34,0proc.) i urządzeń elektrycznych (o 28,1 proc.).

Kurtek dodała, że wzrost produkcji miał miejsce jedynie w czterech działach produkcji, m.in. w wyrobach farmaceutycznych (o 14,8 proc.), choć i tutaj w stosunku do marca br. zanotowano spadek o 37,2 proc.