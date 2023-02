Bank Pocztowy: PMI wskazuje, że polskie przetwórstwo najgorsze może mieć już za sobą

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wskazuje, że przetwórstwo najgorsze może mieć już za sobą, o ile oczywiście nie pojawią się nowe niesprzyjające okoliczności - wskazała w środowym komentarzu główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Jak w środę podał S&P Global, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w styczniu wyniósł 47,5 pkt. wobec 45,6 pkt. w grudniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 46,4 pkt. Styczniowy wynik jest na najwyższym poziomie od maja ubiegłego roku.

Według Kurtek dynamika produkcji przemysłu w najbliższych miesiącach będzie jeszcze spowalniać (w ślad za raportowanym spadkiem zamówień krajowych i zagranicznych), niemniej jednak "widać światełko w tunelu".

"Drugi kwartał, a potem kolejne, powinny nieść już poprawę, co odzwierciedlać będzie dynamika PKB" - dodała ekonomistka.

Podkreśliła jednocześnie, że wskaźnik PMI nadal znajduje się poniżej neutralnej granicy 50 pkt., a jego struktura wciąż daleka jest od dobrej.

Kurtek zwraca uwagę, że z raportu S&P Global wynika, iż w styczniu ponownie zmalały produkcja i nowe zamówienia, nadal likwidowano miejsca pracy, a firmy ponownie ograniczyły swoją aktywność zakupową, zmniejszając w tym samym czasie zapasy.

"Jednocześnie do wyższych poziomów powróciły ceny, i to pomimo tego, że - jak wskazuje raport - nastąpiła dalsza poprawa dostępności środków produkcji. Pocieszające jest natomiast to, że badane firmy z nadzieją patrzą w przyszłość: optymizm biznesowy wzrósł do poziomu najwyższego od maja 2022 r." - dodała.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl