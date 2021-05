Bank Pocztowy zwolni ponad 200 osób. Jest porozumiał się ze związkami

Bank zawarł z działającymi przy banku organizacjami związkowymi porozumienie, określające zasady zwolnień grupowych – poinformował w środę Bank Pocztowy w komunikacie giełdowym.

Bank Pocztowy poinformował, że porozumienie określające zasady zwolnień grupowych zostało zawarte 18 maja.

"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników do zwolnienia, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres pomocy zwalnianym pracownikom" - napisano w środowym komunikacie spółki.

Zgodnie z zapisami porozumienia, restrukturyzacja zatrudnienia obejmie maksymalnie 204 osoby.

"Zostaną one objęte świadczeniami przewidzianymi prawem pracy oraz dedykowanym programem outplacementowym. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od maja do 30 września 2021 r." - napisano w komunikacie.

Bank Pocztowy poinformował, że na poczet kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia utworzy rezerwę restrukturyzacyjną w szacowanej wysokości ok. 2,2 mln zł. Obciąży ona wynik finansowy banku w II kwartale 2021 roku.

"Optymalizacja zatrudnienia to jedno z działań z obszaru rentowności realizowanych w ramach wdrażania Planu Naprawy, mającego zapewnić powrót do trwałej rentowności i wspierać realizację Strategii Banku w jej horyzoncie do 2024 r." - napisano w komunikacie.

Jak napisano na stronach internetowych Banku Pocztowego, celem aktualnej strategii banku jest osiągnięcie do 2024 roku zysku netto na poziomie 40 mln złotych.

