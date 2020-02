Produkcja budowlano-montażowa w styczniu pozytywnym zaskoczeniem

Produkcja budowlano-montażowa okazała się w styczniu dużym pozytywnym zaskoczeniem - ocenia główna ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek komentując piątkowe dane GUS. Jak dodała, budownictwu sprzyjają warunki pogodowe, które są tej zimy bardziej korzystne niż w latach poprzednich.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2020 r. wzrosła o 6,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 57,3 proc.

"Produkcja budowlano-montażowa okazała się w styczniu dużym pozytywnym zaskoczeniem. Wynik okazał się znacznie lepszy od średnich oczekiwań rynkowych, a ponadto przerwany został spadkowy trend. Budownictwu sprzyjają bez wątpienia warunki pogodowe, które są tej zimy nawet bardziej korzystne niż w latach poprzednich" - napisała w komentarzu Kurtek.

Zdaniem głównej ekonomistki, ze szczegółowych danych GUS wynika, iż duży dwucyfrowy wzrost miał miejsce w styczniu w przypadku budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 17 proc. r/r) oraz w przypadku robót budowlanych specjalistycznych (o 10,7 proc. r/r), co może oznaczać, że z początkiem br. nastąpiło ożywienie w projektach realizowanych przez samorządy, czy też inne instytucje publiczne. Jak ocenia, być może jest to efekt kończenia się środków unijnych z perspektywy 2014-2020.

"W kolejnych dwóch miesiącach, ze względu na wysoką dwucyfrową zeszłoroczną bazę odniesienia, dynamika produkcji budowlano-montażowej zapewne znajdzie się na niższych poziomach. Potem powinna się jednak znowu poprawiać i jeśli impuls +ostatniego wydatkowania środków UE+ by się utrzymał, jest szansa, że dynamiki będą na plusie. To rodzi pewien optymizm co do tempa wzrostu inwestycji w gospodarce" - uważa Kurtek.

W jej ocenie, piątkowe publikacje danych dotyczących produkcji budowlano-montażowej mogą "nieco łagodzić" obawy RPP o gwałtowność spowolnienia gospodarczego w Polsce.

"Tym samym będzie skłaniać Radę raczej do myślenia o utrzymywaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie niż ich obniżkach" - wskazała Kurtek.