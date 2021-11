Bank Pocztowy: RPP drugi miesiąc z rzędu zaskoczyła rynki finansowe

Rada Polityki Pieniężnej drugi miesiąc z rzędu zaskoczyła rynki finansowe, podwyższając stopy procentowe bardziej niż się tego spodziewano. Oczekiwano wzrostu stopy referencyjnej o 50pb, a podwyższona ona została o 75pb - oceniła Monika Kurtek główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Dodała, że w komunikacie po posiedzeniu Rady, ani także na konferencji prezesa NBP, nadal nie określono, czy podwyżki stóp są początkiem cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

"Prezes NBP A.Glapiński powiedział jednak, że prawdopodobieństwo kolejnego ruchu w grudniu br. jest większe niż jego brak. Jakie czynniki skłoniłyby Radę do kolejnej podwyżki? Przede wszystkim poziom inflacji" - czytamy w komunikacie Banku Pocztowego.

Według Kurtek, z wypowiedzi prezesa NBP wynika, że jeśli odczyt wskaźnika CPI będzie ponownie wyższy od oczekiwań, konieczna będzie kolejna podwyżka stóp. Aktualne prognozy wskazują, że roczny wskaźnik inflacji w listopadzie wyniesie co najmniej 7 proc.

"Jeśli zatem Rada spodziewa się, że taki poziom osiągnięty zostanie dopiero w styczniu (na co prezes A.Glapiński wskazywał kilka razy podczas konferencji), to prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp za miesiąc jest rzeczywiście wysokie. Docelowo stopa referencyjna na koniec 2022 r. może zostać podwyższona - w mojej opinii - do 2,00 proc., a w 2023 r. do 2,50 proc." - informuje Kurtek.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę stopy procentowe. Jak wynika z komunikatu banku centralnego, stopa referencyjna została podniesiona o 75 pkt. bazowych, do 1,25 proc. Stopa lombardowa wzrosła o 75 pkt. bazowych, do 1,75 proc. Stopa depozytowa została podniesiona również o 75 pkt bazowych i wynosi 0,75 proc. Stopa redyskonta weksli została ustalona na 1,3 proc., a stopa dyskonta weksli na 1,35 proc.

