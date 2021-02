Bank Pocztowy: szacunki MRPiT dot. stopy bezrobocia w styczniu nie są zaskoczeniem

Szacunki MRPiT dotyczące stopy bezrobocia w styczniu nie są zaskoczeniem; jest to miesiąc, w którym zawsze notowany jest wzrost bezrobocia, głównie z przyczyn sezonowych - przekazała PAP Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Wzrost bezrobocia jest ograniczany tarczami antykryzysowymi dla firm - dodała.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w czwartkowym komunikacie przekazało, że szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,5 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc.

"Szacunki resortu pracy nie są zaskoczeniem. Styczeń to miesiąc, w którym zawsze notowany jest wzrost bezrobocia, głównie z przyczyn sezonowych. Rok temu, jak i dwa lata temu, stopa bezrobocia w styczniu także wzrosła o 0,3 pkt proc. w porównaniu do grudnia" - przekazała w czwartkowym komentarzu główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Jak dodała, z danych resortu wynika, że w styczniu br. przybyło 43,2 tys. bezrobotnych, co w porównaniu ze wzrostem o 55,8 tys. w styczniu 2020 r., czy 54,8 tys. w styczniu 2019 r., "i biorąc oczywiście także pod uwagę aktualną trudną sytuację gospodarczą, jest bardzo niskim odczytem".

"Szybszy wzrost bezrobocia jest bez wątpienia ograniczany tarczami antykryzysowymi dla firm. Dlatego, niestety, istnieje ryzyko, że po ich wygaśnięciu i po pełnym otwarciu gospodarki, zanim bezrobocie zacznie maleć, najpierw będzie się jeszcze zwiększać" - wskazała.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2021 roku wyniosła 1 089,6 tys. osób i - w porównaniu do stanu z końca 2020 roku - wzrosła o 43,2 tys. osób, czyli o 4,1 proc.

Resort tłumaczy, że wzrost bezrobocia w styczniu "jest zjawiskiem stałym polskiego rynku pracy związanym z sezonowością zatrudnienia, upływem z końcem roku okresu, na jaki zawarte były umowy czasowe, czy zakończeniem udziału w działaniach aktywizacyjnych.