Bank Pocztowy uruchamia specjalne linie kredytowe dla rolników

Bank Pocztowy uruchomił specjalną ofertę skierowaną do rolników, którzy mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów obrotowych i inwestycyjnych - poinformował w poniedziałek rzecznik banku Bartosz Trzciński.

Nowe produkty Banku Pocztowego skierowane są przede wszystkim do właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych, a także rolników prowadzących działalność gospodarczą. Na ofertę składają się między innymi kredyty do 2 milionów złotych - inwestycyjne, udzielane na okres do 20 lat, i obrotowe, z okresem zapadalności do 48 miesięcy, jak również preferencyjne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe czy ubezpieczenia rolnicze.

Kredyt pozwala na uzyskanie finansowania m.in. rozwoju gospodarstwa, budynków związanych z produkcją, zakupu ziemi rolnej, maszyn rolniczych, zwierząt hodowlanych, roślin uprawnych i realizacji wielu innych celów charakterystycznych dla działalności rolniczej.

Dzięki umowie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oferowane przez Bank Pocztowy kredyty udzielane są z gwarancjami Funduszu Gwarancji Rolnych - pierwszego na rynku funduszu gwarancyjnego BGK dostępnego dla całego sektora rolnego.

Gwarancja może zabezpieczyć do 80 proc. kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez Bank Pocztowy przedsiębiorcom działającym w sektorze rolnym.

"Obecnie z usług Banku Pocztowego korzysta około 80 tysięcy rolników, ubezpieczonych w KRUS. Są to bardzo wiarygodni finansowo klienci. Mam nadzieję, że uruchomione przez nas nowe linie kredytowe z możliwością uzyskania finansowania potrzeb do kwoty 2 mln zł przyciągną do nas kolejnych przedstawicieli tej grupy zawodowej, stanowiąc jednocześnie wsparcie dla rolników i ich rodzin, szczególnie w tym trudnym czasie związanym ze stanem epidemii" - skomentował członek Zarządu Banku Pocztowego Tomasz Dąbrowski.

Rolnicy będą obsługiwani przez 80 dedykowanych doradców sieci własnej Banku we wszystkich województwach, co zapewni dostępność oferty Banku dla klientów ze wszystkich powiatów.

Jednocześnie Bank przygotował całą sieć sprzedaży detalicznej do obsługi segmentu Agrobiznesu. Sprzedaż produktów odbywać się będzie w 160 oddziałach Banku Pocztowego, przy wsparciu konsultantów telefonicznych poprzez specjalnie uruchomioną infolinię. Formalności związane z przyznaniem finansowania zostały ograniczone do minimum, a wstępna ocena kredytowa wydawana będzie już w 30 minut.

Bank Pocztowy liczy na udzielenie kilkudziesięciu milionów złotych finansowania jeszcze w 2020 r., głównie w formie kredytów inwestycyjnych. Zakłada również, że sporym zainteresowaniem, szczególnie w pierwszym okresie, cieszyć się będą kredyty obrotowe, co jest związane wprowadzeniem uproszczonej metody oceny wniosków kredytowych do kwoty 200 000 zł.

Jak poinformował rzecznik, oferta Banku Pocztowego, stanowi istotne uzupełnienie propozycji Grupy Poczty Polskiej skierowanej do klientów sektora agro obejmującej ubezpieczenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Są to ubezpieczenia majątku i OC gospodarstw rolnych dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, ubezpieczenia komunikacyjne z wyjątkową ofertą przygotowaną tylko dla rolników, ubezpieczenia maszyn rolniczych, a także ubezpieczenie dotowane "Bezpieczne uprawy i zwierzęta". W 2019 r. Poczta pozyskała ponad 12 tys. polis, natomiast w 2020 roku podczas wiosennej sprzedała ich ponad 10 tys.