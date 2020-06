Bank Pocztowy: Z aplikacją mobilną automatyczna płatność za autostrady

W przyszłym tygodniu klienci Banku Pocztowego będą mogli za pośrednictwem aplikacji mobilnej EnveloBank korzystać z funkcji umożliwiającej automatyczne płatności za autostrady tzw. autopay – podał bank w sobotę w komunikacie.

Bank podał, że jego aplikacja mobilna - EnveloBank - zostanie w przyszłym tygodniu rozszerzona o usługę autopay.

"Nowa funkcjonalność będzie pozwalać podróżującym przejechać autostradami: AmberOne A1 na odcinku Rusocin-Nowa Wieś oraz A4 na odcinku Kraków-Katowice bez konieczności zatrzymywania się w celu dokonania płatności przy bramkach. Szlaban otworzy się po rozpoznaniu numerów rejestracyjnych pojazdu, a opłata będzie pobierana automatycznie po zjeździe z autostrady" - czytamy.

"Cieszę się, że spółki z grupy Poczty Polskiej wprowadzają nowoczesne i użyteczne rozwiązania dla klientów. Naszym celem jest wspólne działanie i rozszerzanie oferty grupy o innowacyjne produkty oparte na nowych technologiach" - powiedział prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

"Nowa aplikacja EnveloBanku to wygodne rozwiązanie, które ułatwi wakacyjne podróże" - dodał.

W komunikacie napisano, że aby skorzystać z usługi autopay w Banku Pocztowym, wystarczy zalogować się na swoje konto w aplikacji EnveloBank, podać numer rejestracyjny pojazdu i wybrać konto, z którego ma być pobierana opłata za przejazd.

Dodano, że z autopay będą mogli korzystać użytkownicy pojazdów kategorii: 1, 2, 2a, 3, 4 i 5, a pobierana automatycznie opłata za przejazd nie będzie różnić się wysokością od tych uiszczanych tradycyjnie.

"Cały czas pracujemy nad tym, by oferowane przez nas usługi wpisywały się w najnowsze trendy technologiczne i odpowiadały na potrzeby naszych klientów. Jako jedni z pierwszych udostępnimy w bankowości mobilnej możliwość automatycznych płatności za autostrady, autopay" - stwierdził członek zarządu Banku Pocztowego Tomasz Dąbrowski.

Dodał, że aplikacja Banku Pocztowego ma 300 tys. użytkowników.

Bank Pocztowy poinformował, że funkcjonalność autopay będzie dostępna dla klientów korzystających z aplikacji EnveloBank na urządzeniach z systemem Android, a "intencją Banku jest, by w kolejnym etapie skorzystać z niej mogli również użytkownicy urządzeń firmy Apple, bazujących na iOS".

Bank poinformował, że w ostatnim czasie wprowadził wiele rozwiązań w zakresie rozwoju bankowości mobilnej.

"W ubiegłym roku klienci Banku Pocztowego uzyskali między innymi możliwość realizacji płatności za pośrednictwem GooglePay, ApplePay oraz GarminPay, a w marcu tego roku także bezpiecznego logowania do aplikacji EnveloBank oraz zatwierdzania przelewów z użyciem biometrii" - podano.

Bank Pocztowy to polski bank detaliczny, Poczta Polską SA ma ok. 75 proc. akcji banku, drugim akcjonariuszem jest PKO BP SA (ok. 25 proc. akcji). Bank specjalizuje się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla klientów detalicznych (w tym osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą), a także klientów instytucjonalnych oraz prowadzi działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

