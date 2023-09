Bank Pocztowy z historycznym wynikiem. Plan naprawy przyniósł efekty

Bank Pocztowy w I półroczu 2023 r. wypracował wynik finansowy netto na poziomie 106,5 mln zł, w porównaniu do 49,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2022. Jest to najwyższy wynik w historii banku odnotowany po półroczu, jak również w ujęciu całorocznym.

Bank Pocztowy osiągnął w I półroczu 2023 r. wynik finansowy netto na poziomie 106,5 mln zł, w porównaniu do 49,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2022, a wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) wyniósł 51,5 proc. Jak podaje komunikat, takie wyniki banku są efektem przede wszystkim dwóch czynników - wzrostu wyniku odsetkowego, który nastąpił na skutek wzrostu stóp procentowych oraz zakończonego z sukcesem planu naprawy, który pozwolił na obniżenie kosztów, a także umożliwił wprowadzenie usprawnień technologicznych oraz uatrakcyjnienie oferty w zakresie wybranych produktów i usług bankowych.

Wzrost wyniku z tytułu odsetek i nowi klienci banku

Wynik finansowy banku w I półroczu 2023 r. był determinowany przede wszystkim przez silny wzrost wyniku z tytułu odsetek, który 30 czerwca wyniósł 238,0 mln zł i był wyższy o 63,1 mln zł (36,1 proc.) niż w I półroczu 2022 r.

Wyższy wzrost dochodów (o 12,9 proc.) niż kosztów działania (o 3,6 proc.), przełożył się na polepszenie relacji koszty/przychody (C/I). Na 30 czerwca 2023 r. wskaźnik C/I dla banku wyniósł 47,9 proc., i był niższy o 4,3 p.p. w porównaniu ze stanem na koniec 2022 r.

W I połowie 2023 r. bank pozyskał 16,5 tys. nowych klientów detalicznych - na koniec czerwca 2023 r. z usług banku korzystało w sumie 726 tys. klientów detalicznych (indywidualnych) oraz 27,9 tys. klientów instytucjonalnych, w tym z segmentu mieszkalnictwa około 11,6 tys.

Należności kredytowe banku od klientów detalicznych wyniosły na koniec czerwca 2023 r.

3 mld 291,2 mln zł. W tym samym okresie saldo depozytów klientów indywidualnych wynosiło 6 mld 051 mln zł wobec 5 mld 981 mln zł na koniec grudnia 2022 r.

Zarząd skoncentruje się na wdrażaniu nowej strategii na lata 2023-2026

Bank mocno stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, odpowiedzialną politykę ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną. Wysoki priorytet nadany jest także kwestiom bezpieczeństwa klientów.

W najbliższym czasie zarząd banku planuje skoncentrować się na wdrażaniu nowej strategii na lata 2023-2026, która pozwoli na dynamiczny rozwój. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie wyniku finansowego II kwartału 2023 r. do kapitału podstawowego Tier 1, wszystkie miary kapitałowe będą znajdować się na bezpiecznych poziomach wynikających z planu naprawczego.

Strategia przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie wysokie zyski netto, dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne. Doprowadzi to do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii - do poziomu ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r.

