Bank Pocztowy z najwyższym zyskiem od 4 lat

W 2019 roku Bank Pocztowy wypracował najwyższy od czterech lat zysk netto wynoszący 18,9 mln zł, wyższy o 168,9 proc. niż rok wcześniej. Tak istotną poprawę bank osiągnął mimo nałożonej na cały sektor bankowy wyrokiem TSUE konieczności zawiązania rezerw na zwrot prowizji pobranych od klientów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów.

Nowe linie kredytowe

Przede wszystkim jednak w 2019 roku Bank Pocztowy odnotował wzrost sprzedaży produktów bankowych przez pracowników Poczty Polskiej, co obrazuje 15 proc. roczna dynamika sprzedaży kredytów konsumpcyjnych za pośrednictwem tego kanału w 2019 roku.Analizując obecną sytuację ekonomiczną i biorąc pod uwagę różne scenariusze jej wpływu na wybrane sektory, zarząd banku podjął decyzję o uruchomieniu nowych dedykowanych linii kredytowych dla podmiotów, które mogą zostać dotknięte potencjalnym kryzysem bardziej niż inne grupy zawodowe. Jeszcze w I półroczu 2020 r. ma zostać uruchomiona przez bank oferta dla agrobiznesu. Rolnicy będą mogli skorzystać z takich produktów jak depozyty, kredyty inwestycyjne i obrotowe oraz gwarancje BGK FGR.Prezes Banku powołał w dobie koronawirusa specjalny zespół, który na bieżąco monitoruje sytuację w kraju i aktywnie reaguje na pojawiające się ryzyka i okoliczności. Dodatkowo, pracownikom Centrali, których charakter pracy na to pozwalał, polecono wykonywanie pracy w trybie zdalnym.Bank w ostatnich tygodniach, wprowadził szereg rozwiązań mających na celu dostosowanie modelu funkcjonowania placówek do obecnej sytuacji. Wyznaczone zostały specjalne, 1,5-metrowe, strefy bezpieczeństwa, a wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w żele antybakteryjne.W trosce o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, Bank umożliwił również zawieszenie na okres od 1 do 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, gotówkowych i hipotecznych oraz kredytów dla MSP.