Bank Pocztowy zaskoczył wynikami

Bank Pocztowy w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku wypracował wynik finansowy netto na poziomie 5,5 mln złotych. To wyraźnie więcej, niż zakładały wcześniejsze plany zarządu spółki.

Plan naprawy Banku Pocztowego

Przyszłość

Wynik finansowy banku w I półroczu br. determinowany był przede wszystkim przez silny spadek wyniku z tytułu odsetek, który w 2021 r. wyniósł 97,8 mln zł i był niższy o 24,9 mln zł (tj. o 20,3 proc.) niż w I połowie 2020 r. To efekt obniżek stóp procentowych w ciągu 2020 r., co przełożyło się na spadek przychodów odsetkowych, które wyniosły 102,7 mln zł, czyli o 39,5 mln zł tj. o 27,8 proc. mniej rok do roku. Obniżka oprocentowania depozytów wpłynęła natomiast na spadek kosztów odsetkowych, które wyniosły 4,9 mln zł, czyli były o 14,6 mln zł tj. o 74,7 proc. niższe niż w I połowie 2020 r.Na wyniki finansowe Banku Pocztowego wpłynęły również koszty odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły one 24,0 mln zł i były niższe o 11,3 mln zł w porównaniu do I połowy 2020 r. To efekt nie tylko wysokiej bazy roku poprzedniego, gdzie z uwagi na ogólnie pogarszającą się sytuację gospodarczą w związku z tzw. „lockdownem” zostały utworzone wysokie odpisy z tytułu kredytów gotówkowych, lecz także dobrej jakości portfela kredytowego, który okazał się dużo bardziej niż zakładano odporny na efekty pandemii COVID-19.W 2021 r. Bank Pocztowy kontynuował optymalizację kosztów działania w wyniku czego koszty wyniosły 107,3 mln zł i w porównaniu do I półrocza 2020 r. były niższe o 9,8 mln zł tj. o 8,4 proc. Poniesienie niższych kosztów umożliwiły działania optymalizacyjne mające na celu wzrost rentowności działalności. W rezultacie Bank obniżył koszty świadczeń pracowniczych o blisko 2,0 mln zł oraz rzeczowe wraz amortyzacją o 7,4 mln zł.W związku ze stratą bilansową za 2020 rok oraz prognozą straty w 2021 roku, w I kwartale br. zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o uruchomieniu planu naprawy. Zainicjowano szereg działań mających na celu poprawę rentowności, jakości aktywów oraz adekwatności kapitałowej i płynności. Wprowadzono między innymi zmiany w polityce cenowej w obszarze detalicznym oraz te, mające na celu wzrost marż dla kredytów instytucjonalnych. Dążąc do poprawy rentowności portfela kredytowego ograniczono sprzedaż kredytów hipotecznych.Skoncentrowano się również na optymalizacji kosztów działania poprzez obniżkę kosztów dystrybucji produktów w efekcie negocjacji umów z głównym dystrybutorem oraz konwersję sprzedaży do kanałów zdalnych. Ograniczono koszty marketingu, koszty informatyczne, wydatki projektowe czy koszty osobowe poprzez zmniejszenie zatrudnienia i przejście na hybrydowy system pracy.W nadchodzących miesiącach Bank Pocztowy planuje nadal realizować działania ukierunkowane na zwiększenie wartości dla jego Interesariuszy, rozumianych jako Klientów, Pracowników, akcjonariuszy i szerzej - społeczeństwa. Jednocześnie, zgodnie ze zrewidowaną Strategią rozwoju uwzględniającą negatywne skutki pandemii Covid-19, bank zamierza w dalszym ciągu implementować działania naprawcze mające na celu na wzrost efektywności.